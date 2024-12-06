筆下風雲：一班白癡玩政治

都知台灣民進黨低能，來來去去就是「倚美謀獨」和「抗中保台」兩大套路，無奈比他們更幼稚的台灣人大有人在，以致這個政黨可以長期執政，愚民洗腦。之不過，低能就係低能，賴清德這陣子「過境」美國夏威夷沾沾自喜，沒有一個現任或候任官員接見也就罷了，他還自我感覺良好，致電眾議院前議長佩洛西套交情，又公開促特朗普跟從拜登的對台政策。

佩洛西一直是特朗普政敵，特朗普曾多次以「老妖婦」、「老巫婆」來稱呼對方；最經典一次，特朗普到國會發表國情咨文拒絕跟佩洛西握手，佩洛西其後怒極將文件撕碎。美媒亦趁特朗普再次當選擬定其報復名單，佩洛西赫然在前列位置。賴清德哪壺不開提哪壺，硬要將熱臉貼往特朗普的政敵，堪稱不知好歹。

與此同時，賴清德公開促特朗普「拜規特隨」，繼續拜登的對台政策，更是無知得令人吃驚。特朗普最痛恨民主黨拜登政府大搞意識形態，甚麼民主同盟，只會被他嗤之以鼻。何況特朗普有自己一套，賴清德何德何能指揮「大佬」，教他應該怎麼做？

特朗普早已把話挑明，台灣搶去美國的晶片業，必須將產業雙手奉上，並且增加向美國支付保護費。更重要的一點，「台灣離美國太遠，離中國大陸太近」，要求美軍出兵保護台灣不切實際，意謂台灣付了鈔不等於有得着，自求多福。

說來實在笑話，台灣民進黨個個衣冠楚楚，個個一開口就是草包子。特朗普連烏克蘭也可拋棄，台灣算甚麼？民進黨的愚民伎倆玩得太久，騙倒了一班台灣人，也騙倒了自己。他們真的以為台灣對美國無比重要，美國會為台灣而戰。繼續抱有這麼大的落差看待陸美台關係，明年1月20日開始，綠營知味道矣！