強詞有理：政治自殺

不作死就不會死。南韓總統尹錫悅突然無厘頭宣布緊急戒嚴令，恍如引爆一枚核彈，反對派固然反應激烈，國會也是一面倒反對，連執政黨也倒戈相向，戒嚴令僅維持數小時就被解除，成為貽笑國際的政治鬧劇。經此一役，尹錫悅政治生涯大概已走到終點，而且勢將面臨政治清算，隨時走上其前任們的老路。

南韓過去歷任總統幾乎沒有一個有好下場，要麼流亡海外，要麼遭遇暗殺，要麼遭到彈劾，要麼鋃鐺入獄，要麼跳崖自殺，世人稱為「青瓦台魔咒」。雖然尹錫悅並沒有在青瓦台辦公，但還是逃不過魔咒，時也運也命也？這不能怪別人，只能怪尹錫悅自己幼稚，對歷史無知。南韓上次實施戒嚴令要追溯到40多年前的光州事件，當時爆發大規模民主運動，全斗煥宣布全國戒嚴令，引發嚴重流血衝突，成為南韓人心中的恐怖記憶。全斗煥本人也不得善終，涉及多項控罪而被判終身監禁，倘若不是接任總統的金泳三予以特赦，注定要在監獄終老。

尹錫悅沒有吸取歷史教訓，竟然輕率祭出戒嚴令，而且事前毫無徵兆，企圖突襲在野黨共同民主黨，結果弄巧成拙，反而為在野黨送上彈藥，斷送了自己政治生涯。他千算萬算，就是沒有料到南韓社會反應如此激烈，可見其政治智慧和預判力確實不怎麼樣，真是應了中國人一句老話：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。

拋開這場戒嚴鬧劇不說，尹錫悅上台兩年多的政績本來就是一塌糊塗。其最大特點是推行一面倒外交，也就是屈辱外交，在美國面前奴顏婢膝，在日本面前極盡諂媚，毫無尊嚴可言。最難堪的是，尹錫悅政府跪美舔日，並沒有為南韓帶來甚麼好處，反而導致朝鮮半島局勢持續緊張，外部環境日益惡化，經濟民生停滯不前。特別是尹錫悅緊跟美國遏華政策，不僅將中韓關係推入谷底，而且拖累南韓企業漸漸失去中國市場。過去中國是南韓半導體及汽車等產業的主要市場，現在已風光不再，這正是自作自受的結果。

以前常說跟隨美國有運行，如今看來不過是美麗的誤會。尹錫悅和日本前首相安倍晉三都是典型的美國忠犬，對主人言聽計從，從來不敢說半個不字，結果呢？一個面臨彈劾，一個遇刺身亡。其實也難怪，美國國運正走下坡，本身尚且亂七八糟，跟隨它的附庸國豈會有運行。