坦言集：政變流產

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴令的政治鬧劇，不但反映尹錫悅在他認為的絕路裏狗急跳牆，鋌而走險，更顯示出他代表的親美政治勢力，在美國政治壓力下，即使缺乏社會的支持，還要強行奪權。總統的權被國會佔多數的反對黨派佔據下，沒法得到國會支持施政。

以總統大權來宣布戒嚴，禁制所有議會與政黨活動，接管媒體，實行軍事管理，從而保證尹錫悅作為戒嚴令下的總統，再無國會議員反對行政權力，至少在戒嚴令期間推行政治專政，擱置憲法的民主制度。按憲法規定，總統有此權力，但憲法亦規定國會可以多數票將之否決，兩權互相制衡。但實際決定權在軍隊。

戒嚴令下，戒嚴可暫停國會活動，實質阻止國會否決總統戒嚴令。尹錫悅的成功推行戒嚴令，是他獲得軍方支持，參謀總長出任戒嚴司令，軍隊出動去抑制國會的反對。他的失敗是國會反對，反對派佔了國會大多數，投票可促總統取消戒嚴令。戒嚴部隊未能阻止國會議員投票，不能阻止是軍隊沒有動武，沒有因此出現軍隊政變，結果是讓國會成功投票，以多數票決定依憲法迫使總統取消戒嚴令。

尹錫悅並沒有動用戒嚴部隊拘捕國會議員，以軍隊支持的政變，堅持戒嚴，其中的關鍵是戒嚴部隊沒有依戒嚴令禁制國會議員，沒有動武，因而幾個小時之內，形勢逆轉。

尹錫悅沒有發動顏色革命，反倒是民眾保衞國會，抵抗戒嚴。幾小時的戒嚴，涉及的軍隊有限，顯然不是預謀地詳細計劃，有着急就章的草莽。沒有軍隊強而有力的內應，單憑總統和國防部長的權力，加參謀總長，不足以推動戒嚴令的政變。

為甚麼尹錫悅會有這樣的行動呢？是預算案過不了，沒法執行美國要求的南韓增支美國駐軍的經費？抑或是尹錫悅想借戒嚴一舉禁制國會的反對，讓他愈來愈親美的政策得以一一推行，完成任內建設依照美國指令的強硬對北韓、對中國的體制，與日本和解，逐步構築東北亞美日韓新的軍事政治布局？

尹錫悅處於解不脫的政治困境，拜登即將離任，美國或許便借此進行政變，逆向的顏色革命。據說戒嚴令是尹錫悅沒有與執政黨商量，反似與美國有所溝通。

尹錫悅政變失敗，美國在東北亞精心打造的戰略大有崩析之勢，且看下一步日本怎樣取向。