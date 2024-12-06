巴基假難民聚賭 偕6男女被捕

入境處聯手掃黃 7北姑落網 執法部門反罪惡，掃黃賭毒拘20男女。執法部門根據線報調查，前日搗破深水埗鴨寮街一釣魚機賭場，拘負責人及6賭客，當中包括一名持行街紙留港的巴籍假難民。同日，警員巡查旺角區娛樂場所拘一非法入境女子，並分別在兩個單位檢獲包括冰毒、太空油煙彈及海洛英，市值共約150多萬元，並拘捕5名男女。另外，執法部門聯同入境處人員，於同日下午在灣仔區掃黃共拘7名內地女子，她們將交由入境處跟進。

深水埗區警員早前根據線報及經調查後，於前日下午突擊搜查鴨寮街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，在單位內檢獲4部釣魚機、一批賭具及小量賭款，並拘捕一名姓馮（62歲）本地男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及「未能出示身份證明文件」。單位內另外兩男兩女本地人、一名內地男子及一名持行街紙的巴基斯坦籍男子（32至54歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中一名50歲本地女子亦因沒有繳交罰款而被通緝。所有被捕人士俱已被帶走調查。

娛場拘人蛇 毒窟檢150萬貨 此外，旺角區執法部門於同日在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，期間警員巡查多間娛樂場所，並在奶路臣街一麻雀館外，截查一名38歲內地女子，她涉嫌「非法入境」被捕。同時，警員突擊搜查大角咀橡樹街一住宅單位，在單位內檢獲共156克懷疑「冰」毒及12粒懷疑含俗稱「太空油」的「依托咪酯」煙彈，市值共約8.6萬元。該單位內兩名男子及兩名女子（36至52歲），涉嫌「販運危險藥物」及 「管有第一部毒藥」被捕。

同時，警員在洗衣街一單位外，截查一名形迹可疑男子，其後把他帶回該單位搜查，結果檢獲共重2.359公斤、市值約146萬元的懷疑海洛英。執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓蔡（26歲）男子，並把他帶走調查。

另外，灣仔區執法部門聯同入境事務處人員，早前根據線報及經深入調查後，於前日下午在區內展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查告士打道、駱克道、譚臣道及灣仔道多個樓上單位。行動中，人員共拘捕7名內地女子（20至47歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被帶走調查，稍後將交由入境處跟進。