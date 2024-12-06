中環摩天輪故障 190人受困20分鐘

【本報訊】昨日下午5時許，執法部門接報，指中環民光街33號對開的海濱摩天輪，有電錶懷疑發生故障冒煙，導致摩天輪沒有動力運作。當時摩天輪有190人「半天吊」被困，分別為76男、97女及17名小朋友。消防接報趕至，發現無煙無火，其後摩天輪供電恢復，並回復正常運作，所有乘客陸續安全返回地面，事件中無人受傷，至於詳細事故原因及經過，則有待有關部門作進一步調查。受事故影響，摩天輪需暫停運作。

有來自廣東惠州的阿傑表示，由於不少人介紹摩天輪好玩，因此與女朋友一起來港遊玩，詎料卻遇上摩天輪故障，他希望有關部門檢查後，盡快恢復摩天輪運作供遊客乘坐。另有市民高女士指出，她帶了由澳洲返港的孫兒到長洲遊玩後，擬於晚上在中環乘坐摩天輪遊覽，結果未能如願，孫兒直言失望，因為他非常喜歡乘坐摩天輪。

輔助系統發生技術問題 香港摩天輪團隊表示，昨日下午5時10分，摩天輪的輔助系統發生技術問題，啟動了安全程序並暫時停止運作。職員即時聯絡了緊急服務，摩天輪亦暫停運作，於下午5時30分，摩天輪系統重新啟動，所有乘客於下午5時45分前安全離開車廂。公司團隊正進行全面安全檢查，摩天輪昨晚亦暫停運作，所有安全檢查完成後香港摩天輪將恢復運作。

機電署發言人表示，初步調查發現摩天輪後備系統出現故障，並啟動安全程序，暫停摩天輪運作。為安全起見，機電署已要求營運商對有關摩天輪作詳細檢查，並由機動遊戲機的主管人員確保安全後，才恢復運作。另外，營運商須就事故提交報告。機電署會繼續密切監察摩天輪運作。