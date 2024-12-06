低息貸呃保證金 涉款220萬拘11人

冒財仔銀行約見面 女子轉樓按受騙 執法部門早前根據線報及經調查後，鎖定3個詐騙集團，於上周五（11月29日）至前日，拘捕包括主腦、骨幹、傀儡戶口持有人等共11男女。案情顯示騙徒假冒財務中介及銀行職員約見受害人，聲稱提供低息貸款哄騙預繳保證金，惟受害人最終沒有收到貸款。初步調查相信，詐騙團夥與過去5個月發生的至少16宗案件有關，總損失約220萬元；當中一名女子擬轉換樓按，結果被騙款69萬。

執法部門指出，留意到有騙徒除透過電話或社交軟件誘使市民溝通，還會約見市民以達成低息貸款協議，企圖增加騙案的可信性。騙徒又會要求市民預先繳交保證金或其他費用，以便成功獲得低息貸款。惟當市民付款後，騙徒隨即失去聯絡，事主此時始知受騙。警員根據線報及經調查後，鎖定3個本地詐騙團夥。

付款後即失去聯絡 在上周五至前日，執法部門在全港多區展開代號「雷殿」的拘捕行動，搗破該3個以低息貸款的本地詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕9男兩女共11人（22至44歲），當中包括主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人，部分人更有黑社會背景。行動中檢獲手機、疑犯穿着的衣物、銀行卡、申請貸款文件等證物。所有被捕人已獲准保釋候查，須於2025年1月中旬向執法部門報到。

初步調查顯示，該3個犯罪集團涉嫌與今年6月至11月發生的至少16宗低息貸款騙案有關，受害人年齡介乎19至67歲，總損失約220萬元。據了解，受害人分別報稱主婦、文員及客戶服務員等。受害人分別申請私人貸款或轉換樓按而上當，借貸金額由6萬元至500萬元不等，損失介乎1.5萬元至69萬元。最大一宗損失的受害人是一名50多歲女子，她因替樓宇轉按而受騙。調查人員表示，現階段暫時未發現該3個詐騙集團互有關連，不過騙徒會首先了解受害人的需要，得悉他們現時的貸款利息後，便再提供一個比較低的息口以吸引受害人上當。

調查同時發現，該3個詐騙集團有共通點，除以電話Cold call及社交軟件作廣告外，騙徒亦分別扮演財務中介、理財顧問，甚至律師行職員與受害人見面。騙徒均衣着光鮮，藉詞為了遷就受害人，而相約他們到附近的公眾地方見面外，更有騙徒相約受害人到共享辦公室進行協議，令受害人相信騙徒是專業可靠，從而幫助他們成功申請貸款。

另外，詐騙集團透過社交平台以搵快錢形式招攬跑腿，聲稱求職人士只要到某處地方與某人見面，並把文件交給對方及指示對方過數給公司，即可獲取優厚酬勞。但其實他們不知道代表的所謂公司或機構，俱由騙徒冒充或者虛構，實際上該些跑腿已經參與了騙局。