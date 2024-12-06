醫健：職場健康：節日裝飾布置重安全 選用離地工作三寶

隨着聖誕新年臨近，許多地方開始進行節日裝飾。然而，在美輪美奐的布置背後，各種工作安全隱患不容忽視，尤其是離地工作（距離地面少於兩米）。很多室內裝飾和清潔需要進行此類工作，若未採取適當安全措施，後果可能相當嚴重。

常見的梯子（包括直梯及摺梯）只可用於上落用途，將梯子用作工作平台非常危險。過去已有不少意外因工友使用梯子進行離地工作時墮下，導致嚴重受傷甚至死亡。為保障工友進行離地工作安全，須選用符合國際安全標準的「離地工作三寶」: 梯台、功夫櫈和可伸縮工作台。

離地工作三寶使用攻略 在選擇合適的設備進行離地工作時，我們須評估工作性質、高度和環境空間等因素。離地工作三寶可靈活應對不同的離地作業要求：

梯台：適合在狹窄環境使用，例如機房、電掣房

●主體結構及梯腳由非導電材料製造，適合於有電力設備的環境。

●設有高中圍欄、踢腳板及阻燃物料製成的防護網。

功夫櫈：適合需要較大橫向空間的工作，例如批盪、鋪牆紙

●每隻櫈腳高度可作有限度調校，以應對不平坦的地面。

●每隻櫈腳裝有可調校長度的斜撐，加強穩定性。

●設有高中圍欄及踢腳板。

●同一品牌型號的功夫櫈能連接最多兩台使用，加闊工作空間。

可伸縮工作台：適用於不同類型工作，例如室內裝修工程、天花設備的使用/維修工程、地面外牆清潔、展覽/會場布置、汽車裝嵌等。

●可調校至不同的工作高度（1米、1.25米、1.5米及1.75米）。

●安裝容易，可於3分鐘完成搭建/拆卸。

●設有高中圍欄及踢腳板，內置支撐腳增加穩定性。

●可摺疊收藏於小型貨車內，並設有輪轆方便運送。

職安局及勞工處推出多項離地工作設備的中小企業資助計劃，包括「改良版輕便工作台3.0資助計劃」、「可伸縮工作台資助計劃」，歡迎申請。

職業安全健康局

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