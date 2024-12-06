換低碳巴士成本升 智庫籲補貼轉型

【本報訊】大眾日益關注氣候危機，希望減少溫室氣體排放，但巴士營運佔香港總溫室氣體排放量約2%。為實現香港2050年碳中和目標，專營巴士公司在2022年建立其零排放目標，冀以氫能和電動車取代傳統柴油巴士。有研究所指，本港公共巴士營運商在2027年會因換上新能源巴士，導致短期購置成本上升，建議當局短期可提供補貼。

因應政府將在今年年底前公布全港公共巴士的綠色轉型路線圖和時間表，有智庫昨日發表《香港公共巴士使用氫能藍圖》白皮書，指轉型至新能源巴士未必能引起乘客共鳴，故巴士公司引入新能源巴士時，必須重新評估商業模式，以確保符合市場期望，提高乘客接受程度。

2027年底前引進700輛 智庫建議，政府應提供補貼以支付專營巴士公司因低碳轉型而新增的額外整體擁有成本，如資金和燃料成本差額，以達到政府在2027年底前引進700輛電動巴士的短期目標。中長期建議方面，可引進票價調整機制，以確保轉型期間票價增減的明確性和透明度；實施巴士租賃制度，透過轉移巴士資產所有權，降低營運商支出，改善現金流。