剛果爆不明疾病79死 航班中轉抵港須篩檢

【本報訊】衞生署表示，剛果民主共和國寬果省其中一個地區自10月下旬起，錄得79宗因感染原因未明的疾病而死亡的個案，另有超過300人受感染，衞生防護中心昨日宣布，為審慎起見，中心已即時在機場加強對由上述中轉站抵港航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衞生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。

中心表示，已主動向世界衞生組織、非洲疾病預防控制中心及剛果衞生當局索取進一步資訊；透過現行機制，本港具備在口岸和醫院發現不明原因感染及新發傳染病的處理能力。自10月至今，衞生署沒有收到有市民或旅客從剛果抵港後，罹患不明疾病的呈報。

根據剛果衞生當局公布的資料，大部分不明疾病感染者為15歲以上人士，病徵包括發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難和貧血。

暫無感染呈報及直航線 本港衞生防護中心表示，已向業界了解，現時剛果沒有直航班機來往香港，從剛果來港的旅客一般可選擇的非洲中轉站包括南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴。

衞生署會繼續密切監察當地情況及世衞的相關資訊，因應風險評估，採取適當措施，保障市民健康。中心提醒，市民若計劃前往當地，應提高警惕，時刻注意個人和環境衞生，避免前往人多擠迫的地方及與病人接觸。回港後若身體不適，應盡快就醫及主動告訴醫生相關旅遊史。