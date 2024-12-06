東呼即應：長者常用電熱氈 提防灼傷皮膚炎

放梳化坐毀電線 東呼即應揭火警風險 天氣轉涼，不少人晚上使用電熱氈睡覺，惟電熱氈引發火災時有所聞。除了火警隱患外，有醫生向《東呼即應》表示，不會讓病人使用電熱氈，因為不少個案是長者用了後引致皮膚發炎甚至灼傷，建議長者改用加油式暖爐或暖風機。他又提醒長者若得失溫症，心跳會加快，如情況持續血壓會上升，導致神志不清甚至昏迷。有專家指電熱氈只可在床上用，不可作梳化坐墊，否則壓毀電線會釀成意外，電熱氈亦只能用手洗，不要屈曲太厲害。對於行山保暖方法，攀山專家建議穿保暖內衣加抓毛絨外套，再加防風外套，第4層穿羽絨衣，並因應個人體感自行調校。

不少人會開着電熱氈睡覺，但原來這是大忌。北京一個月內便發生3宗使用電熱氈不當而引火燒身的意外，香港亦曾發生類似事件，去年3月旺角一間診所，懷疑有電熱氈故障起火，幾十人緊急逃生。

失溫症誘發中風心臟病 老人科專科醫生佘達明表示，如果長者在寒冷天氣沒有穿足夠衣服，體溫就會降低，導致失溫症。最輕微的表現是血壓升高和心跳加快，若血壓過高未有處理好，易誘發中風和心臟病。中風常見症狀是神志不清、亂說話及行動不穩，若發現長者有這種情況需立即就醫。他建議，長者的三餐需要有足夠的營養與熱食，日常生活注意開窗通風，同時也不宜回到家就即刻脫衣服，香港不似其他地區有暖氣，在屋內也應做足保暖。他亦不建議病人使用電熱氈，因為電熱氈不太安全。

化學博士鄺士山則解構，電熱氈內部其實非常精密，例如電流控制器需要十分精準地控制電流，知名廠商的電熱氈會有較好的系統，防止電流過大燒到墊褥和電線。其次，電熱氈會添加阻燃劑防火，但這些物質在加熱時會被釋放，若電熱氈質量一般，等於躺在一個化學工廠的排泄區，所以其他國家對電熱氈規管很嚴格。鄺提到，一般來說電熱氈可以多次手洗，但機洗不能超過5次，因為每次清洗，裏面的電線都會繞作一團。繞起來的地方溫度會升高，就有機會燃燒起來，即使用手洗也不要屈曲得太厲害。

行山保暖倡4層穿搭法 如何穿得暖也是一門學問。攀山專家鍾建民表示，很多市民會穿得十分臃腫，其實對身體不太好，容易出汗過多導致感冒。他建議穿衣服時，有4層衣服可以配搭，任何時候都穿一件保暖內衣；中層衣服為抓毛絨外套，有保溫功效，若感覺到熱時可以不穿；第3層是防風外套，可用作擋風；第4層是羽絨衣，有保溫和快乾作用。如果要去很冷的地方甚至外出行山，可以4件一起穿着，這種「洋葱穿衣法」可因應天氣變化而自行調校。