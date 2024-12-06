大學聯招 教大兩課程競爭最激烈

【本報訊】「大學聯招辦法」（JUPAS）申請於周三（4日）截止，本報統計8大院校的報讀情況，以Band A首3志願計算，競爭最大的兩個課程均是來自教大。該兩個競爭最激烈的課程為文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士，有521人報讀，爭12個學額，平均43人爭一個學額；另外運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士有25個學額，有1,033人報讀，即41人爭一個學額。而中大的健康與體育運動科學，則由600人爭16個學額，平均37.5人爭一個學額。

最多43人爭1學額 除了以上課程外，亦有不少課程競爭激烈。嶺大的社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理有280人報讀，爭8個學額，平均35人爭一個學額；中大的教育學士（幼兒教育），有580人爭19個位，約30人爭一個位；浸大的社會工作學士（榮譽）則設30個學額，有904人報讀，約30人爭一個學額。

而以報讀人數排序，最多及第二多人報讀的科目均來自中大，最多人報讀的是理學課程，有1,885人報讀，爭352個學額；工商管理學士綜合課程則有1,854人報讀，爭222個學額。緊隨其後的則是港大的護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，分別有1,557及154人報讀，一同爭210個學額。另外亦有不少課程深受本屆學生歡迎，有逾千人報讀，包括中大的護理學課程、港大的文學士課程、城大的工商管理學士（會計）課程及理大的護理學（榮譽）理學士等。