2500隻「大熊貓」明齊集星光大道

【本報訊】全城掀起「熊貓熱」下，創意品牌本周六（7日）起舉辦全港最大型大熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2,500隻大熊貓雕塑首先會在尖沙咀星光大道登場，並且一連兩日（7日至8日）開放予公眾參觀。荷里活電影級數之熊貓造型的「大熊貓導遊」亦會在正午及下午兩個時段現身，與入場人士互動打卡。

睹荷里活電影級熊貓裝扮 2,500隻「大熊貓」日前乘搭飛機抵港，一度齊集機場停機坪，令該處突然變得「熱鬧」。而它們將在本周六移師尖沙咀星光大道，包括香港專屬、參考香港6隻大熊貓造型，包括盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬等而設計的《熊貓香港親友會》。市民可免費參觀及與大熊貓雕塑打卡。

此外，主辦單位於當日正午12時正及下午5時30分，安排真人穿着荷里活電影級數的熊貓裝扮，化身「大熊貓導遊」。它還原了熊貓圓潤的耳朵、腳掌，以及前掌特有的偽拇指，而眼睛和嘴巴則由機械控制，不論遠近看，都找不到破綻，能以假亂真。它將會在星光大道向港人打招呼，參與者能一睹它的真身及打卡。

大熊貓雕塑於本月內將巡遊香港多個地標，並在一連3個周六及日舉行4場公眾展覽，先在本周六及下周日（7日至8日）在星光大道登場，其後移師至昂坪360、海洋公園及中山紀念公園。