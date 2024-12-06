黎智英承認稱港教育為洗腦工具

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英續自辯時承認，在專欄形容中國政權無恥無信，及本地教育已成「洗腦工具」，但否認屬煽動，辯稱僅為事實陳述。黎智英又承認，曾接受日本雜誌訪問，表示國安法實施就是香港的死期。

2020年6月14日，黎智英在專欄「成敗樂一笑」中談及「無恥無信的政權」，又形容英國為「宗主國」，及指本港教育制度為「洗腦工具」。黎智英昨指，無恥無信的政權是形容中國政府，因為《基本法》所承諾的都變成一場空。至於「洗腦工具」，原因是全部書籍都經審查。他指上述說話都屬事實，無意煽動憎恨。

辯方播放2020年6月拍攝的短片，當日黎智英向員工發言，黎稱「無人逼你做烈士」、「你哋攞住自己嘅良知，攞住對社會嘅良知去做」。黎昨稱，他沒邀請員工參與抗爭，強調員工的人生較《蘋果》重要。

否認曾表示不怕被捕 另外，從犯證人、主筆楊清奇審訊時指，黎智英曾表示不怕被捕，如果被捕，更證明中國及港府打壓人權；英美等國不會坐視不理，會作出制裁，這有助改善香港人權狀況。黎昨否認說過這些話。另一名從犯證人陳梓華指，曾向黎智英說怕違法，最終被黎說服繼續做，哪怕屬違法的事。黎同樣否認說法，強調自己一直提醒別人要十分謹慎。

同月，《蘋果》刊登報道，題為〈黎智英接受日本雜誌專訪：國安法實施就是「香港的死期」〉，文中寫到，黎認為國安法實施，「公平、正義就會瞬間瓦解，當香港變成人治的社會，那就是香港的死期」。黎稱相信報道引述準確。至於推出線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」，黎指可能是Mark Simon或利世民的建議。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022