議員嘆政府財政緊絀 倡凍結兩萬職缺

赤字連續3年破千億 開源交唔出成績 連續3年破千億元財政赤字，而財金官員亦年年「估錯數」，本年度財赤估計高達1,000億元。有議員建議把公務員目前大約10%、即近兩萬個職位空缺，未來兩年不再填補，相信凍結人手可為政府庫房省下可觀的支出。

政府早前公布，截至今年10月底的本財政年度首7個月，政府整體開支為4,180億元，再加上政府債券償還款額78億元；但收入只得1,756億元，計及政府發債收入865億元，錄得1,637億元財赤，而財政儲備則為5,709億元。財金官員指補地價收入、印花稅、利得稅收入均比預期少，原先預測今年全年實質本地生產總值增長為2.5至3.5%，因此2.5%雖然是低位但符合預期，又指實質增長受地緣政治因素等影響。現時政府方針主要為削減開支，會與不同政策局溝通，但面對人口急速老齡化，開支增長確有壓力。

連續8年估錯失公信力 社福界議員狄志遠昨批評財金官員的預測能力很差，若一、兩年估錯還說得過去，連續8年都估錯就相當不尋常，失去公信力，認為執掌財政的官員應具智慧和知識，作出較好的估算，即使辯解影響估算結果是受到甚麼內外因素，如利息高、樓市股市低迷甚至大環境之類，然而都是人盡皆知的，實情是財政預算的準繩程度令人沒信心，且情況已持續多年。

他指處理財赤，無非是開源和節流，但看不出財金官員有何開源措施，待股市重拾升幅，順利賣地就有多些收入的想法，無疑是等運到，更遑論創造財富。

籲內部重組 善用AI技術 既然開源上沒有突破，交不出成績，他指節流是必然的舉措，可是劃一地削減福利開支不能讓資源合理分配，對弱勢群體尤其不利。他認為在節流方面，不妨針對公務員目前大約10%的職位空缺（近兩萬個空缺），未來兩年不再填補，改為內部重組、資源增值、多使用人工智能等多管齊下，料有助節省人手，畢竟10%員工的薪津支出是非常可觀的，凍結人手可省下很多資源。

他指公務員雖有人手流失，可是在流程方面，多個部門長期都「論論盡盡」，人手效率也沒有提高，科技應用亦不見得出色。不如藉住凍結人手的契機，改善積習，做好內部重組，是較為積極的節流方法。