啟德體藝館明開放 辦籃球測試賽

【本報訊】啟德體育園室內體藝館將在明日作首次開放，舉行籃球測試賽，料有2,000名觀眾入場。體藝館可容納約一萬人，場內八成座位均可移動，收起座位後的場館空間相等於約40個羽毛球場。啟德體育園總監鄧竟成昨指，配合政府全民運動的政策下，場館適時會開放予公眾。

主場館可容納一萬人 體藝館距離啟德站D出口約5分鐘步程，正門對出設有兩個大屏幕，顯示當日的節目資訊。據鄧竟成介紹，體藝館設有兩個場館，主場館「競技場」是三面台設計，中間設大屏幕，場館符合包括羽毛球及籃球等8項運動的國際標準，最高可容納一萬人。而場館有80%座位均可移動收起並推到一旁，場館便會變成接近40個羽毛球場大小的空地。

而副場館「習藝坊」則設有500個座位，可供運動員熱身用。鄧竟成表示，體藝館現時場地已經準備好在周六籃球賽的擺設，希望因應彈性的場地，配合到政府全民化、精英化、盛事化，以至產業化及專業化。

體藝館將於周六下午3時進行中學男子籃球友誼賽，5時會進行全運會香港U22男子籃球挑戰熱身賽，合共2,000名觀眾入場。體育專員蔡健斌表示，主辦單位已預早分發門票，持票人士可在當日1時半起入場，不設車位，鼓勵入場人士使用公共交通工具，而長雨傘、飲品、食品和空瓶均不准攜帶入場，屆時場館將設6個至8個安檢閘口，並按需要增至20個安檢閘口。體藝館於本月20日會舉行演唱會模式的測試，預計有5,500名觀眾參與，明年1月則開始在主場館測試。