大灣區航空首航黃山 屯溪機場水門禮祝賀

【本報訊】大灣區航空進一步開拓內地飛行網絡。繼11月推出浙江省舟山航線後，前日（4日）再開展安徽省黃山市的定期航班服務。黃山航線每星期提供3班，航班逢星期三、五、日早上或下午由香港前往黃山，讓旅客的行程更加靈活和便捷。這亦是黃山市2020年新冠疫情以來引進的首條國際和地區正班航線。

每周3班便捷旅客 搭載137名旅客的首航班機於前日約下午6時45分抵達黃山屯溪國際機場，除了安排水門禮慶祝首航成功之外，黃山市政府黨組成員兼副市長張亞強與一眾嘉賓，在大灣區航空行政總裁吳秀蘭陪同下，熱烈歡迎首航班機的乘客。吳秀蘭亦隨即乘坐航班由黃山返回香港。

新航線每周3班，其中周三及周五的航班在下午4時50分或5時從香港出發，晚上7時抵達黃山；周日航班在早上9時25分出發，早上11時25分抵達當地，飛行時間約兩小時。至於黃山出發的航班，周三及周五在晚上8時15分出發，晚上10時半抵港；周日在中午12時15分出發，下午2時25分抵港。

據介紹，黃山位於華東安徽省南部，總面積達1,200平方公里，有「天下第一奇山」美譽，以壯麗天然景致聞名中外，黃山五絕——奇松、怪石、雲海、溫泉及冬雪。登上黃山能觀賞變化萬千的日出日落絢麗美景。此外，聯合國教科文組織分別於1990年及2004年將黃山列入世界遺產及世界地質公園名冊上。黃山風景區2023年全年共接待457萬名遊客，創歷年新高。