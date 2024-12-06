兩國際盛事傳海外 600馬迷來港觀賽

順道遊覽掃貨 美酒佳餚不嫌多 《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊，吸引高增值旅客來港。適逢香港賽馬會本月舉行兩項國際賽馬盛事，預料吸引逾600海外馬迷參加旅行團來港觀賽，包括近80人來自澳洲等，皆會順道四處遊覽。有旅客透露來港首兩日已花逾5萬元「掃貨」，大讚款式多物超所值，而馬場氣氛極佳，又說會再來港觀賽及看大熊貓。旅行團負責人指參團馬迷不少為企業高層，部分已退休，有更多時間及更願意在港消費、觀賽。

跑馬地馬場前日舉行浪琴國際騎師錦標賽，不但一般看台及場外十分熱鬧，連私人廂房亦人頭湧湧，不少海外旅客邊歎龍蝦等海鮮美食，邊飲美酒欣賞賽事。他們大部分都悉心打扮，男士穿着西裝，女士穿上晚禮服，又戴上頭飾，如同出席宴會派對。

多為企業家 亦尋找商機 其中近80人參與澳洲旅行社籌辦的7日6夜旅行團。World Racing Tours始創人Tony Perry及Kate O’Sullivan介紹，團員年齡介乎45至70歲，大多數為熱愛賽馬的企業家，例如建築業、零售業，來港除了觀賽，亦會尋找商機。旅行團於12月3日抵港，留港期間住宿半島酒店，並到訪高級餐廳、商場及旅遊景點，人均消費超過10萬元，更有人抵港翌日即花近50萬元買珠寶首飾。

他們續指，由2010年已籌辦旅行團來港欣賞賽馬，參團人數由首年的7人，增至今年的80人，是歷年來最多。他指香港除擁有全球最佳的賽事之外，往返澳洲只需乘一程飛機，容易抵達，明年4月將再次辦團來港觀看冠軍賽馬日，預計有40至50人參加。

在英國工作的Mietta與澳洲居住的媽媽Susie都是愛馬之人，參與賽馬旅行團下難得在香港「團聚」。她們均指很喜歡在港旅遊，到訪女人街、中環商場及蘇豪區一帶，透露首兩日連同買珠寶已花5萬元，又說看中相機等電子產品，會買聖誕禮物予親友。她續指，香港馬場氣氛與澳洲不同，毋須太拘謹「像開派對一樣」，稍後會去探望大熊貓。從事籌款工作的Susie另說會在香港探索商業合作機會。

香港賽馬會表示，剛舉行的浪琴國際騎師錦標賽，以及在下周日（8日）舉行的浪琴香港國際賽事均吸引逾600名海外馬迷參團遠道來港觀賽，又說本港每年會舉辦12項一級賽，單在今個馬季首兩個月（截至11月初） 共有逾3.72萬名旅客入場，比上一馬季同期增加1.35倍，而上個馬季接待9.3萬人次旅客。