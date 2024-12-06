港人每月郊遊僅2.2次 創5年新低

【本報訊】本港擁有美麗的郊野，然而，環保團體綠色力量昨日公布最新《香港郊野垃圾調查》結果，顯示市民每月郊遊次數跌至5年新低的2.2次，較高峰期的6.4次大減65%。調查發現今年實施的管制即棄塑膠條例後，逾半市民在郊遊時減少使用即棄物品，最常見的塑膠垃圾首3位為食物包裝、膠袋和膠樽，有65%受訪者指每次郊遊都會有製造食物包裝類垃圾。

綠色力量高級保育經理呂德恒指，受北上消費潮流影響，市民的郊遊習慣亦因而轉變。郊遊次數從2020年疫情時調查的高峰期每月平均6.4次，連續4年下跌至今年的2.2次，是5年來新低。當中近四成受訪者表示郊遊習慣因留港時間減少或假日消閒習慣改變而影響。

7成受訪者曾製造塑膠垃圾 調查發現，約七成受訪者郊遊時會製造塑膠垃圾，最常見的塑膠垃圾首3位，依次序為食物包裝、膠袋和膠樽，分別有65%、43%及32%受訪者每次郊遊均會製造該類垃圾；平均每次每類垃圾各約1.5件。呂留意到最多受訪者以「便利性」作為選擇郊遊物品的首要條件（37%），提醒市民使用可重用器皿盛載食物、自備水樽及自攜可重用地墊等，已能大大減少產生郊遊垃圾。而逾六成受訪者會將垃圾帶離郊野才丟棄，他指將垃圾帶走能減低野生動物翻摷垃圾箱的機會，有利保育大自然。

政府今年4月實施第一階段的《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，規管使用多種即棄膠餐具及其他塑膠產品。呂德恒指條例實施後，連帶市民的郊遊習慣亦有所改變。超過一半受訪者表示減少使用相關即棄產品或改用非即棄產品，亦只有9%受訪者轉用以其他物料製成的即棄物品，顯示修例有助提升社會對即棄塑膠的關注。