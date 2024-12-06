迎新春 聘大掃除助理 時薪140蚊起

清潔家居做準備 優惠明年1‧19前登記 年近歲尾，不少家庭都會大掃除後迎新春，僱員再培訓局「樂活一站」昨日宣布歲尾服務計劃，由即日起至明年1月19日接受市民及僱主登記，服務包括大掃除、製作賀年糕點和長者樂活餐膳等，同時團體亦推出「限定優惠」及長者優惠，「樂活一站」建議，今年大掃除服務的助理時薪介乎140至150元。

「樂活一站」表示，會向合資格登記農曆新年服務的人士提供「限定優惠」，助他們輕鬆迎新歲。相關服務的收費視乎工作地區及服務時段，最終薪酬由僱主及助理自行商議協定，僱主另須為助理購買勞工保險。

名額共700個 長者額外折扣 為鼓勵家居僱主登記及使用服務，「樂活一站」推出「限定優惠」。成功登記「新年優惠」的人士可以優惠價450元享用一次4小時大掃除服務，兼送一次免費勞工保險。此外，「樂活一站」亦推出「長者優惠」（使用服務人士須為60歲或以上人士），成功登記人士可以優惠價350元享用一次4小時服務，兼送一次免費勞工保險。長者樂活餐膳服務包括烹煮兩款小菜及一款湯水，設指定菜式及湯水。「新年優惠」名額300個，「長者優惠」名額400個，額滿即止。

曾參加「樂活一站」大掃除服務的樂活助理付大梅介紹過去僱主的要求，指大部分家庭僱主會要求深層清潔廚房和浴室，如處理頑固污漬、爐具油漬、牆磚縫隙和洗手盆邊霉漬等。她亦曾為長者提供樂活餐膳服務，盡量減少用油和調味料，並把食材製成小塊和烹煮至較軟身，方便進食。