基層申辦屋邨墟市 前線職員竟「零認知」

【本報訊】公共屋邨墟市活動可讓基層幫補生計，有助建立良好鄰里關係。有團體昨公布調查發現，墟市申請機制存在諸多問題且困難重重，例如須於活動舉辦前3個月交申請，但不少申請在活動舉辦日不多於一星期才接獲批文，確定活動場地；屋邨前線人員對墟市申請「唔清唔楚」，更將墟市混淆為嘉年華會及商場展銷。團體建議政府改善相關申請機制，例如制訂及公布「合適屋邨墟市用地清單」及撥款支援團體辦墟市活動，以支持基層社區的發展。

辦事處不足3成可正確回覆 由多個社福機構及民間團體組成的「撐．基層墟市聯盟」調查發現，於公共屋邨申辦臨時墟市活動，申請程序繁複冗長，團體須於活動舉辦前3個月向相關屋邨辦事處交申請，期間須不時追問進度及補充資料，而辦事處亦花大量時間用作部門及地區諮詢。當局發出活動批文時間亦非常緊迫，有申請於活動舉辦日期不多於一星期才接獲房屋署的活動批文及場地費用繳交通知書，即於數天前才能確定活動場地，嚴重影響準備時間。

屋邨辦事處對墟市申請「唔清唔楚」，普遍不掌握申請資料、程序及審批手續。根據調查結果，於團體作出有關申請臨時墟市活動查詢的178個公共屋邨辦事處中，只有23.5%屋邨辦事處能合理及正確回覆申請方法、所需文件及附件。不少屋邨辦事處對墟市活動「零認知」，甚至混淆為嘉年華會、義賣籌款或商場展銷。

團體建議房委會制訂及公布「合適屋邨墟市用地清單」及相關配套設施資料，減少團體覓地困難；同時向各屋邨辦事處提供更具體及清晰指引或培訓。團體又認為，須加強各部門之間的溝通機制，從而簡化及加快墟市申請程序。