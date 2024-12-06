招商引資搶企業 議員促一站式服務

【本報訊】政府要搶人才、搶企業。立法會昨通過「強化治理體系，進一步增強『三個中心』相扣牽引作用」的議員議案。商界議員林健鋒指開拓新市場，現屆政府可以說不遺餘力，他指支持政府繼續在各地增設經貿辦，但目前有很多招商引資的工作的單位和部門，予人資源重疊的感覺，對企業和外資而言亦容易混淆，當局應考慮理順相關工作的安排，讓有意來港發展的外商和海外投資者有更清晰全面的一站式服務。

林健鋒強調招商引資搶企業，就要出新招，主張成立一個專項的搶企業基金，甄選業內龍頭企業或者潛質優厚的初創企業，為相關企業提供補貼、或握手費、或土地政策上特事特辦、或為合資格人士提供生活補助，以吸引他們來香港發展，令香港成為國際高端人才的地方，對國際金融航運和貿易中心發展是有互相牽引的作用。

金融航運貿易 環環相扣 保險界議員陳健波指金融、航運、貿易三者之間環環相扣。香港在這3大中心的建設中都有非凡成就，以前即使沒有充分考慮他們之間的聯動作用，但是背後也存在一個關聯性，只不過各自運作，較少深入探討和發揮1+1+1大於3的協同效應。

他認為要發揮3個中心的相扣牽引作用，體制上必須改革。在架構層面，須大膽破格地改革思維，政府相關部門包括金融、航運、貿易等，必須大力加強政策溝通和協調，建立跨部門的協作機制，每一個決策的也需要深入考慮三者之間如何支援、互惠互利，透過全面分析各方的需求，實現合作共贏。

在航運服務方面，議員黎棟國指香港在全球100大集裝箱港口的排名，從2019年的第8位下降至2023年的第10位，論碼頭吞吐量去年更跌至第11位，首次跌出10大行列。也說數據下滑無疑是一個警號，政府必須要迅速行動，不能再坐以待斃。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，當局與金融監管機構、業界組織、持份者一直緊密合作各司其職，鞏固並提升本港國際中心地位，亦有和其他相關業界提供強大後盾。他說會和內地相關機構討論，加強「互聯互通」機制。商務及經濟發展局副局長陳百里會和RCEP成員展開磋商，期望能盡早加入，又指現時政府亦有在內地相關城市舉行投資推廣活動，吸引企業落戶香港。