上屆政府6司局長被叮走 問責制下 歷來14官員下台

【本報訊】特區政府成立以來，包括楊潤雄及林世雄，已有14名問責官員因問責辭職或被免職而下台，其中上屆政府內「大換血」，便有6個問責官員被免職，時任特首更形容自己是「換人最多的特首」。

首任特首董建華在2002年引入問責制，其任內便有3名司局長因為問責而請辭，包括2003年經歷《基本法》第23條立法風波後，以私人理由請辭保安局局長的葉劉淑儀，以及被揭發在調高汽車首次登記稅前「偷步買車」的財政司司長梁錦松。2004年，立法會調查政府與醫院管理局處理「沙士」專責委員會發表的報告指出，衞生福利及食物局局長楊永強在處理「沙士」疫情中「警覺性不足」，主動提出辭職。

及至2012年前特首梁振英上任，發展局局長麥齊光上任數日便被爆出在港英政府年代曾經涉嫌騙取政府租金津貼，被廉政公署拘捕，麥齊光任職僅12日便提出請辭。而在梁振英任內亦有問責官員非自願離職，但仍然未有被公開問責，例如在2015年7月，劉江華獲委出任民政事務局局長和張雲正獲委任為公務員事務局局長；同時免去曾德成和鄧國威的主要官員職務。

離任者多未提下台原因 當年梁面對傳媒提問時沒有回應曾德成和鄧國威是否被「炒」。曾德成離開政總時被問到是否「被退任」，他僅回應指「大家會有評價」。其兄、時任立法會主席曾鈺成翌日接受電台訪問說「好肯定今次離職並非曾德成主動提出」。而鄧國威其後接受電台訪問時曾坦言離任決定來得有點快，解釋指有預計不到的家庭理由需要退休。

上屆特首林鄭月娥任內曾多次出現班子大換血，包括公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華、創新及科技局局長楊偉雄及財經事務及庫務局局長劉怡翔等4人同時被免職。4人發表的離任聲明中未有提及下台原因。及後國務院根據行政長官林鄭月娥提名和建議，免去張建宗的政務司司長職務。

在2022年1月初疫情期間，時任全國港區人大代表洪為民疫情下的生日派對，掀起政治風波。曾出席「洪門宴」被特首批評的民政事務局局長徐英偉，事隔一個月、即1月底辭職。徐英偉發表聲明指疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。」