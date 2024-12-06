兩卸任局長功過 議員：不予置評

【本報訊】對於國務院免去楊潤雄及林世雄的職務，多位議員均表明不想評論個人，但指政府任期內換人，過去已有先例，畢竟問責下的官員失職就要下台，相信今次免職能對其他官員起警惕作用，不要以為「Hea」就可過骨，是有後果的。

曾斥責楊潤雄表現的行政會議召集人葉劉淑儀，被問及可否評論兩卸任局長的功過，她回應稱不想評論個人。她強調上一屆政府和前一屆的政府都有在任期內換人，而文體旅局和運流局兩者可以說是「孭重飛」的，尤其是旅遊、體育及文化更是本屆政府工作的重點。

指對其他官員起警惕作用 她指本屆政府的任期還剩兩年半，而目前還有很多工作，文體旅局既要應付全國運動會，又要確保啟德體育園的順利啟用，工作非常之吃重，又指羅淑佩過去擔任運輸署署長或房屋署署長兼常任秘書長，工作態度都很主動，做事有新意，打擊公屋富戶很有成績。至於陳美寶曾做過運輸署長，亦做過運流局的常任秘書長，過去處理很多鐵路工程的表現都非常好。現在運流局也有很多挑戰，例如要成立航運港口發展局，機場三跑亦剛啟用，要擴大本港的航空網絡，畢竟一個三跑等於一個新機場。另外要做好香港作為物流樞紐的地位。

政府昨晨宣布兩名局長被免職，社福界議員狄志遠指感到突然，形容有些驚訝，但後來回心一想認為好合理，事關問責制下，官員犯錯就要下台，最近南韓國防部長丟掉烏紗就是一例，只是香港較少罷免官員。他說不評論個別人士，但議員們私下傾談，應不止這兩個官員的，議員多數只希望對方做完今屆任期，不再擔任下屆政府官職，但料不到今次是「手起刀落」，相信今次免職能對其他官員起警惕作用，不要以為「Hea」就可過骨，是有後果的。

議員田北辰指以前不被重視的文化體育和旅遊，如今愈來愈發覺在財政開源方面是佔有重要一席。他表示，認識羅淑佩多年，認為她為人細心但進取，做事亦好上心，目睹她處理三隧分流，是由底層細節一路向上構思政策，講求數據的作風令人欣賞。雖說她加入文體旅局是一張白紙，由零開始，但都是該職位的不二人選，對她有很大期望。至於兩名被免職的官員，他不予置評，相信他們應該「好最近」才被通知，指他們自己都要去消化這樣的一個改變。