倉卒推易通行 T4公路超支嚇人 主管範疇多怨聲 林世雄惹罵名

【本報訊】政府換人，林世雄出任運輸及物流局局長期間曾推行三隧分流方案及港車北上等措施，其中「易通行」推出前，不少司機不滿安排倉卒、申請繁複，當局曾經押後實施日期，而沙田T4主幹路超支11億元更被議員斥「離譜」，而一度撤回撥款申請，而有的士商會更不滿林世雄處理白牌車不力，令業界感到失望。

林世雄任內亦面對相關工程項目超支，其中興建沙田T4號主幹路最新估價約71億元，遠超過2006年刊憲時提出的11億元，有立法會議員批評超支「離譜」，局方亦於財委會開會前夕，決定暫時撤回撥款申請，及後把撥款申請壓縮至68.1億元，財委會最終會在今年5月通過撥款。

遏白牌車不力 業界失望 另外，去年颱風「小犬」襲港期間，大批旅客滯留機場，不少人通宵等候的士，林世雄承認要優化機場的人流管理。去年除夕跨年煙花倒數後，有內地旅客即晚趕返內地，直通巴士站大排長龍，皇崗口岸逼滿人，當局事後進行檢討，並在農曆新年落實深圳灣口岸24小時通關，疏導人潮。

業界要求打擊「白牌車」，的士小巴商總會理事周國強不滿林世雄處理白牌車不力，令業界感到失望，指白牌車違法載客取酬，但主事官員軟弱，未有嚴肅執法，期望新局長上場後能帶來新景象。