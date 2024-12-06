海陸空網絡需拓展 接掌運流局多挑戰

避談前任表現曳 陳美寶稱雙創新思維 本身是運輸及物流局常任秘書長的陳美寶接替林世雄出任運輸及物流局局長，被問及林世雄是否有未必做得理想或有需要補足的地方，日後避免重複犯錯、再加強，她僅指雙方合作無間、並肩作戰。對於未來的工作，她指會全力配合相關部門做好啟德體育園壓力測試、用好三跑道系統支持航空業盡快恢復運力。被問及如何看待多間巴士公司申請加價，她指要視乎市民負擔能力，但也要考慮營辦商財務穩健及可持續發展，強調不會讓他們牟取暴利，又表明會規管網約車。

被問是否有外國國籍時，陳美寶表明沒有外國護照。被問及未來的工作，她指會全力配合文化體育及旅遊局及相關單位，全力支持並作好啟德體育園壓力測試，完善交通配套安排。她亦指示運輸署及相關服務營辦商加強本地和跨境的交通服務，以滿足出入境旅客的運輸需要。

用好三跑 推動綠色港口 她又指未來局方會採用「雙創新思維」，即技術創新和政策創新，以推動和落實《香港主要運輸基建發展藍圖》中的各個項目。她舉例未來將有一系列鐵路項目，例如東涌東延綫、小蠔灣站、屯門南延綫、北環綫第一期古洞站，以及洪水橋站的工程將會於2027年起陸續落成，而北環綫主線項目預計會於明年動工；道路方面，貫通九龍東西的中九龍幹線的施工工程亦會預計於明年年底完成。

在航空方面，她表示將全力支持本地航空業界盡快全面恢復運力，加強與內地城市的連繫，以及全力拓展海外的航空網絡，用好三跑道系統。在航運方面，未來局方會加強同業界的聯繫和溝通，積極發展綠色港口，推動數字化，加強與灣區港口的協作，同時發展和推廣高增值海運服務，提升香港的競爭力。海運方面，明年上半年會設立香港海運港口發展局。

她強調會竭力監察轄下各個服務單位，為市民提供高效、安全和可負擔的公共交通服務，並會規管網約車，強調以滿足市民便捷和安全出行的需要為依歸。被問到如何看待巴士申請加價，她表示要視乎市民負擔能力，但也要考慮營辦商財務穩健及可持續發展，強調不會讓他們牟取暴利。

有的士業指陳美寶過去長期在運輸署任職，對業界更有認識，希望她與業界保持溝通和積極有為。