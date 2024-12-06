沾手文體旅 楊潤雄瓣瓣衰

【本報訊】楊潤雄被免去文化體育及旅遊局局長一職，與近年多個盛事連番「甩轆」、大型體育及文化活動提振經濟措施更被指「藥石亂投」有關，例如政府贊助約1,700萬元、邀請足壇班霸國際邁亞密來港作表演賽，但球王美斯卻臨場缺陣，令大批球迷喝倒采；去年11月初舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽香港站臨時延遲外，亦大縮比賽跑道，但時任文體旅局長的楊潤雄卻回應指賽事是首次在港舉行，「已經盡咗力」。

楊潤雄上任不久，男團MIRROR舉行演唱會期間有大型屏幕墮下導致跳舞員重傷，當局及執法部門徹查事件，文體旅局已涉監管轄下部門不力。其後香港冰球隊出席世錦賽期間播錯國歌，港協一度啟動暫停冰協會員資格的程序，其後大型體育賽事也屢有播錯國歌事件，體育總會的管治也惹人詬病。

怠慢郵輪客 文創藍圖遲交貨 此外，郵輪碼頭配套差被轟，接駁交通不濟、遊客大排長龍，令香港郵輪旅遊醜出國際，行政會議召集人葉劉淑儀及不少立法會議員皆多次點名批評楊潤雄「做得非常差」。有議員早前關注現時啟德郵輪碼頭只有出入境功能，商舖「5隻手指都數得晒」。楊潤雄當時解釋，郵輪碼頭是大型基建而非商場，故在不作大改動的情況下加入大量消閒餐飲商店，但可考慮舉辦展覽活動。

甚至在10月公布的新一份《施政報告》關鍵績效指標（KPI）中，楊潤雄更被點名，要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。港府其後又在立法會答問會回應議員提問時，再點名提醒文體旅局勿「忘卻」責任。

楊事後出席政策記者會上首次回應指，不認為被港府多次催促，又尷尬地笑稱可逐樣解釋，認為大眾要「實事求是」，相信港府只是借該局談論新成立的委員會與政策局分工，又說《藍圖》的制訂工作已經差不多完成。至上月26日，藍圖正式出台，其中提出全面檢討資助藝團及表演場地的預訂分配制度，引入以表現和藝術水平掛鈎為標準的制度。