拆局 ：「改革」論意有所指 免職揀蟀需時 換血看似突然 早藏伏線

兩名局長被免職，看似很突然，但實際上早有伏線。外界有說政府日前的一番「改革」言論，似是為炒兩局長作預告，政圈耳語，早於一年多前已傳出要炒楊潤雄的風聲，其後林世雄亦被納入「炒魷」之列，但拖延至今，主要是大部分重要措施已出籠，例如啟德體育園試賽沒出亂子、三隧分流、簡樸房以至大欖隧道收費等，在穩定下才「開刀」。

早前有內地官員指香港要改革，有政界人士指最先接收這句話的財金官員根本不明所以，其後政府官員亦有樣學樣，不時把「改革」掛在口邊。

政府發表言論後翌日「開刀」 政府日前指本港正處於經濟轉型期，旅客消費習慣改變、個人消費習慣改變，以及周邊包括內地城市亦進步得很快，本港如果不改革會被淘汰；又指新一屆政府上任以來不斷在推動改革，政府強調願意改革，步伐要再推進，但與心目中的目標仍有一條路要走，需要共同努力，又指每年《施政報告》訂下逾百個KPI（績效指標），大致上符合他的要求，但認為仍不足夠，需要繼續做，希望國際亦認同本港是有進步。

有政界人士指出，由於呈上中央要求把官員免職或委任新職需時，而特區政府發表這番言論翌日即「開刀」，看來是有鋪排，而實際上，「雙雄」仕途早已危危乎，被炒魷亦屬意料之內。

政圈耳語，早於一年多前已傳出楊潤雄或會被炒的風聲，致命傷是郵輪碼頭的接駁配套差，趕客之餘亦令香港醜出國際，而政府推盛事經濟，卻頻頻甩轆，尤其是美斯之亂，期間炒魷之說更甚囂塵上，最後證實非政府出錯，才算是扳回一局。而早前公布新一份《施政報告》強硬批評楊潤雄遲遲未完成文藝創作產業藍圖，未達KPI，明顯是能力問題，必須換人。

去年颱風「小犬」襲港期間，大批旅客滯留機場，政圈內已流傳林世雄缺乏應變能力，未幾在去年除夕跨年煙花倒數後，皇崗口岸逼滿內地旅客事件，可謂重蹈覆轍，故亦不可留。議會組