廢官雙雄冇得留低 政界料陸續有嚟

搞盛事 文體旅局頻甩轆 客滯機場 運流局應變不足 特區政府催谷盛事救經濟，卻頻頻甩轆，而去年颱風「小犬」襲港，大批旅客滯留機場，被批應變不足。兩名涉事的問責官員、即文化體育及旅遊局局長楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄，國務院昨公布免去他們的職務，同時任命羅淑佩及陳美寶接任局長，變陣後現屆政府的女性問責局長有7名，是歷屆最多。被問到為何罷免兩名局長及有聲音質疑財金官員處理財赤是否需多加提醒，以及環境及生態局局長謝展寰處理垃圾徵費時的表現是否亦應被革職，政府沒有正面回應。有政界人士則預料換人陸續有來。

在國務院作出有關公布後，特區政府隨後召開記者會，政府強調經過一段時間觀察及判斷後，認為兩名新局長符合今屆政府要求。被問到為何罷免兩名局長，政府沒詳細交代原因。再被追問是否認為前局長表現不好才換局長，對於政府財赤是否要多提醒財金官員，以及過往謝展寰被質疑處理垃圾徵費表現欠佳，為何未被革職，政府強調有進行一段時間觀察，按政府未來工作需要甚麼團隊而決定，認為團隊符合施政理念。

有政府高官曾在6月表示現時班子符合政府要求，被問到期間發生甚麼事、對相關政策不滿意是否導火線，政府說現時決定符合「沒有最好、只有更好」施政理念，沒交代詳細原因。

至於兩名新局長，政府認為她們「肯做事、做成事」，可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性。政府又指過去本港經歷疫情、黑暴損失時間，因此要追時間、追成績。

現屆任期剩半 換將提升期望 被問到羅淑佩只當過旅遊事務副專員，是否擔心其經驗不足，政府說「世上沒有全知的人」，又指「無一個人識晒15個政策局嘅事」，重申熱誠幹勁更重要。至於新任局長是否外國國籍，政府回應指她們符合《基本法》要求。

對於兩名局長被免職，有政界人士指現屆政府尚餘一半任期，問責制下更換官員亦屬正常，可以令提升社會對政府的期望。又說「我估計日後來說，如果正常發展，應該人事變動會更加頻繁，大家都接受問責制，就是一個可以令特首靈活處理管治班子的制度。」

文體旅局正處理多項重要項目，包括大熊貓、啟德體育園等，政界人士不認為現在換人是冒險，「特首未必覺得冒險，反而他可能覺得這兩件事，啟德體育園開幕或者熊貓亮相，更加不容有失，因此更加需要找一個他認為能妥善處理好問題，令政府不會因為這件事情上有任何失誤，而導致政府威信受影響的情況。」

羅淑佩未回應有否外國國籍 接任文體旅局局長的羅淑佩，近年由運輸署署長轉任為房屋局常任秘書長兼房屋署署長，今次是她兩年內第二度轉職。她過去的相關工作只當過旅遊事務副專員，或令人擔心經驗不足。羅淑佩回應指曾當過政務主任，需要經常轉換職位，期望以最快時間學習和發揮功用，又有舉例自己16個月前沒有做過房屋相關的工作，但也能勝任相關的職位。她過往因喜愛本地男子歌唱組合成員而引起媒體關注，外界有聲音認為她熟知本地流行文化。

被問及對前任局長的評價，羅淑佩強調需要時間了解新職位，因此暫時不評論楊潤雄的工作。記者會結束時曾有傳媒嘗試問她是否有外國國籍，但她沒回應。

「雙雄」發聲明：深感榮幸 政府昨日宣布新任命記者會，數分鐘後，楊潤雄已在其社交平台發布貼文，留言「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」下午，兩名離任官員又透過新聞處發表離任聲明，楊潤雄指，自2020年7月1日獲委任為第一任文化體育及旅遊局局長，深感榮幸，也心知任重道遠，兩年半內盡心盡力，相信新團隊會緊守崗位。

林世雄的離任聲明則表示，他1983年開始加入政府服務社會，在2022年成為問責官員。以運輸及物流局局長一職完成40年的公務生涯，他深感榮幸，又祝願新任局長工作一切順利。

林世雄因應變不足亦被免去局長職務。 兩新局長履歷