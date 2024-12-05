笑看天下：忽然戒嚴 必然下台

南韓總統尹錫悅忽然來個自殺式的「緊急戒嚴令」！據韓聯社4日最新報道，喺尹錫悅宣布實施戒嚴令並在6個多小時後解除該令後，南韓最大在野黨共同民主黨敦促尹錫悅立即下台，並表示如果佢唔立即辭職，將推進彈劾程序。

今次以「忽然戒嚴」抗政敵恐怕完全失敗，皆因連尹錫悅所屬的國民力量黨黨魁韓東勳都認為戒嚴是錯誤決定。據報道，共同民主黨指「宣布緊急戒嚴本身就是無效的，也是嚴重的憲法違憲行為；這是嚴重的內亂行為，也是完美的彈劾理由」。老朽草此文時，南韓最大工會組織全國民主勞動組合總聯盟表明將無限期罷工，直至尹錫悅下台。此外，多個民間團體舉行記者會，要求罷免尹錫悅；有團體甚至要求立即逮捕佢，表明於國會審議及通過彈劾議案前，他們將於國會正門前靜坐示威。

事實上，尹錫悅無德無才無能，在位期間，除了討好日本，就係做美國的哈巴狗，又常狐假虎威，向北韓胡亂喊話，警告北韓如以核武攻擊美國或其盟友，將導致其政權「終結」云云。其言論只能激起北韓多試射洲際導彈和投放更多糞便氣球！

尹錫悅治國無能，佢上任後民望一直在低位，近排民望尋底至約17%；背後的女人金建希更是醜聞不斷，包括被揭發履歷造假、碩士論文涉嫌抄襲，又被爆出收受名牌手袋等，據悉尹錫悅民望之所以拾級而下，很大原因是背後這個女人所拖累！此外，南韓10月消費者物價指數年增1.3%，其中蔬菜價格更年增15.6%，創下2022年10月以來的最高漲幅，物價上漲是使民怨四起的重大因素。今趟尹錫悅忽然戒嚴又忽然解除，兒戲至極，已經難以取信於民，接着的是必然被彈劾下台！大家拭目以待。