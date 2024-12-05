撥亂反正：割地求和 戲子得益

昨日講到，烏克蘭「戲子總統」澤連斯基與美國候任總統特朗普通話後不久，提出以停止對俄「熱戰」，來換取北約批准烏國加盟及提供保護，而後者可以只包括現時並未遭到俄軍佔領的領土。有關和議不但對現時形勢大好（包括軍事上和政治上）的俄羅斯缺乏吸引力，對北約和美國也是弊多於利，難以支持。

首先，烏克蘭申請加入北約已有十餘年，拖延至今的表面理由是烏國政府的貪腐問題嚴重，有關問題在俄烏戰事爆發後不僅沒有改善，甚至變得更加猖狂，爆出了多宗侵吞軍費、轉售軍援和付錢免兵役醜聞。當然真正原因，其實是北約擔心一旦接納烏國加盟，會引來俄羅斯的強烈反彈，現在有關憂慮亦沒有減退，只有更嚴重。

再者，如何做到僅僅保護未被俄軍佔領的烏國領土，這項難題相信連戲子自己也沒有答案。單是斷定哪些領土已被佔領就很難，除非像當年東西德那樣，興建一幅「基輔圍牆」將兩者分隔。另一難以定義的是何謂「熱戰」，是否不包括烏方常用的暗殺親俄分子和針對民用設施的破壞呢？

特朗普曾在上屆任期批評部分北約成員國未有如期繳足「保護費」，而威脅取消美軍對它們的保護。讓現正負債纍纍、殘破不全的烏克蘭加盟北約，只會意味美國須作出更多軍費和重建援助承擔，倒不如簡單停止軍援，以迫使烏方投降好過。因此估計他也不會收貨。戲子和議如能落實，最大得益者可能就是澤連斯基，一來毋須公開承認戰敗，由民族英雄淪為狗熊；二來可換取到爭取多年的加入北約（雖然只是部分國土受保護）；三來可避免遭俄軍的新型榛樹導彈炸死。若能成功、再次愚弄到國民，甚至可連任做多幾年，一舉多得！