自成一家：非洲未來4年日子難過

美國總統拜登再過一個多月就會下台，這位年邁的元首近日仍然千里迢迢地首次出訪非洲小國安哥拉，表面上是履行其總統任期內訪問非洲的承諾，實際上卻是要向外界展示他在任期內的外交成績，表明自己在非洲地區有努力過與中國抗衡。

近年國際政治領域的競爭激烈，中國作為快速崛起的新興大國，在許多國家的影響力持續上升。歐美國家長期不重視非洲，導致中國在該地區的勢力已超過美國。拜登上任後，於2022年宣布在非洲推出「洛比托走廊」項目，致力打造一條連接剛果共和國與贊比亞，最終通向安哥拉的鐵路工程，希望借此將非洲的關鍵礦產資源例如鈷和銅，輸送到西方市場，以打破中國對這些資源的控制。該條鐵路為美國「全球基礎設施和投資夥伴關係」計劃的一部分，若成功落實，無疑有助美國對抗中國的一帶一路倡議，提升美國在非洲的影響力。

然而，非洲一向不是美國政府外交政策議程的首要議題。以特朗普為例，他在第一任期曾許諾一個「繁榮非洲」，幫助美國企業在非洲投資，最後口惠實不至。特氏明年1月成為總統後，精力會更多地集中在俄烏和中東，以及與中國的競爭，美非關係肯定不是重點。而且特朗普的外交政策是以美國優先，日後甚至可能削減對非洲的援助資金。

值得注意的是，美國於2000年首次頒布《非洲增長和機會法案》，為非洲國家特定產品免稅進入美國市場大開綠燈，這項協議將於明年到期。

特朗普重返白宮後，將會對其他國家徵收關稅，會否對此開刀目前尚不確定。無論如何，非洲各國面對一個迷信孤立主義的華府，以及一個古怪的美國元首，未來4年日子肯定難過。