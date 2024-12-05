筆下風雲：連棄保潛逃也省掉

香港號稱法治之區，自詡司法公平公正，但有些人比另一些人更公平，有些人比另一些人更有特權，已是人所共知的事。過去此說體現在司法包庇反對派，只要是自己友，不是獲輕判，就是獲放生，甚至不被起訴，最經典莫如「表證成立，罪名不成立」，令人嘆為觀止。

隨着國安法立法，司法不敢明目張膽為反對派張起保護傘，但不等於司法庇奸護惡就此消失，相反，司法如今是公然包庇黑社會。曾捲入洗黑錢、恐嚇、傷人、勒索、棄保潛逃等滔天罪行的黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，今年7月又因為涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，但經過3次到警署續保，日前警方指諮詢律政司意見後，律政司認為證據不足，將上海仔等人無條件釋放。

事件令人嘩然，皆因上海仔乃黑幫人物，劣迹斑斑，多次捲入大案後棄保潛逃，但每次皆以證據不足為由獲釋告終。之前涉及的億元洗黑錢、串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人、串謀勒索、串謀刑事毀壞、刑事誹謗等案，套路都是一模一樣：警方拘捕，獲准付錢保釋，保釋期間失蹤，棄保潛逃被通緝，入境被捕再獲保釋，拖延檢控，最後證據不足獲釋！今次的藏有攻擊性武器案也是一樣，唯一分別是，上海仔連棄保潛逃這一招也省下，律政司已識做配合、主動釋放。

消息指，上海仔不斷吹噓獲得中港兩地保護傘保護，更與本地法律界人物稔熟，以「契媽契仔」相稱。契可通神，難怪獲得一次又一次放生。而放生最關鍵之處，就是律政司一句「證據不足」。這四隻字輕如鴻毛，重如泰山，一個藏有可疑攻擊性武器的黑幫人物，本來以簡易程序便可治的罪，結果又獲人為製造藉口放生。老香港哀嘆：香港玩完！