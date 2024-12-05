強詞有理：自掘墳墓

台灣賴清德出訪南太平洋三個島國馬紹爾群島、圖瓦盧和帛琉，在過境夏威夷時誇誇其談，聲稱「和平無價，戰爭沒有贏家」，大家必須共同努力，攜手防止戰爭的發生云云。這番話從一個「務實台獨工作者」口中說出來，一點說服力也沒有。一邊倚美謀獨，不斷挑釁大陸，一邊大談和平，攜手防止戰爭，不是很可笑嗎？

兵凶戰危的道理人人都懂，賴清德談和平沒有錯，錯的是說一套做一套，騙得了台蛙，騙不了大陸民眾。戰爭確實沒有贏家，尤其對台灣而言，一旦戰火燃起，必定是滅頂之災，結局比烏克蘭更悲慘。烏克蘭面積和人口都遠超台灣，還有美西方源源不絕提供援助，尚且落得如此下場，何況是台灣這座孤島。寄望美軍馳援？別做夢了，美國政客可以紙上談兵，美國大兵可不願替台灣賣命。特朗普已經說得很清楚，台灣距離美國很遠，距離中國大陸很近，這是甚麼意思，難道賴清德還不明白？

美軍印太司令帕帕羅曾揚言要以無人機在台海製造「地獄景象」，阻止解放軍攻台，但當中方在珠海航展亮出無人機實力後，老美立即改口稱不能只靠無人機來解決解放軍在太平洋的挑戰。其實，當今中國不僅無人機技術和產能足以碾壓全世界，整體軍事實力也不會比美國差太多。解放軍已經具備2,500公里以上的反介入及區域拒止能力，即使美軍想馳援台灣，也不得其門而入。何況美軍根本不敢來，平時可以耀武揚威，一旦台海爆發戰爭，恐怕溜得比誰都快。

最近美軍三艘航母準備在亞太會合，無非又是衝着中國而來，既想在南海攪局，也是為台灣當局壯膽。這種陣仗也許可以嚇倒其他小國，但對中國一點作用也沒有。美軍總共擁有11艘航母，目前能夠出動的不超過5艘，即使全部派到南海，也嚇唬不了中國。相對於解放軍近幾年下水的大批新型艦艇，美軍艦艇大多已服役數十年，殘舊不堪，不遠萬里跑到南海，途中沒有拋錨已經偷笑，更別說要嚇唬中國。有人說，如果美軍敢介入未來的台海戰爭，其精心構築的第一和第二島鏈必定全毀，這絕不是虛言恫嚇，相信美軍也心知肚明，否則不必一直強調要設立護欄。

形勢比人強，台灣問題的主導權在大陸手上，賴清德邊談和平邊搞台獨，自以為聰明，實際上是自掘墳墓。