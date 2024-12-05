的士從後撞飛 過路男子險死

剷安全島衝人群 稱腳掣失靈肇因 昨日中午，一輛的士沿九龍塘聯合道行駛，當駛至窩打老道交界，的士懷疑失控剷向安全島，衝向背對的士橫過馬路的途人，一名男子捱撞受傷一度昏迷，與報稱胸口及頭痛的六旬的哥一併送院。事後有人報稱腳掣失靈肇禍，惟實際原因仍在進一步調查。另昨日上午，一輛拖頭在葵涌貨櫃碼頭內轉彎時，懷疑失控猛撼路旁金屬蓋致駕駛室「耷頭」，七旬司機遭拋出車外，雙手受傷清醒送院。

昨日中午12時許，一輛的士沿九龍塘聯合道落斜，當駛至窩打老道交界路口，的士懷疑突然失控，剷上路中安全島後，衝向一群背對的士橫過窩打老道的途人。一名姓林（36歲）男子猝不及防，遭的士撞倒多處受傷一度昏迷，的士最後撼撞窩打老道路邊花槽石壆始告停下。救援人員接報趕至，姓盧（66歲）的哥報稱胸口痛楚及頭痛，與林男一併由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員圍封現場，上址花槽石壆被撞花，地上遺留車輛零件碎片，約半米長鐵欄損毀，事後路面鋪上木糠以便清理洩漏的機油。事後，有人聲稱因腳掣失靈肇禍，惟實際意外原因及經過仍在進一步調查。

有「車Cam」片段顯示，涉事的士駛至上述路口時，司機懷疑未有及時向左扭軚，導致的士剷上安全島，當時有9名男女途人背向的士橫過馬路，完全不知道的士疾馳而至，一名黑衣黑褲男子遭的士從後撞及，更被撞至飛彈一旁，的士最後撼撞石壆始告停下。意外後，眾人俱顯得不知所措，有人更目瞪口呆，在安全島四處張望，另有人則即時離去。

拖頭撞蓋耷頭 拋出七旬司機 另外，昨日上午近11時，一輛拖頭在葵涌6號貨櫃碼頭行駛，期間向左轉彎時意外撞及路旁一個巨型金屬蓋。由於撞擊力頗大，導致駕駛室向前「耷頭」，姓鄒（72歲）司機被拋出車外，倒地受傷大聲呼痛，其他工人赫見發生意外，遂慌忙協助報案。救援人員接報趕至，證實鄒翁雙手受傷，仍然清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。執法部門經初步調查後，把案件列作「交通意外有人受傷」，初步不排除有人未有留意路況肇禍。