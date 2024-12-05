打擊販賣吸食太空油 多區拉56人

【本報訊】執法部門留意到近日吸食俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙彈人數上升，情況在青少年群體尤其嚴重，遂於上月1日至本月3日展開代號「敏速」行動，針對販賣、管有及吸食「太空油」執法，搗破一個太空油煙彈包裝工場、兩個毒品儲存倉庫及3間涉嫌售賣太空油煙彈的非法賭場，共拘捕39男17女（14至57歲），並檢獲1,300粒懷疑太空油煙彈、兩公升懷疑液態依托咪酯、120克依托咪酯粉末、510克懷疑可卡因、30克懷疑冰毒、3克懷疑大麻及其他第一部毒藥，毒品市值約104萬元。

私人住宅闢包裝工場 警員在上月2日根據情報調查，突擊搜查天水圍一私人住宅，搗破涉案的電子煙彈包裝工場，在單位內檢獲360粒煙彈、120克依托咪酯粉末、約100毫升液態依托咪酯及大量包裝工具，相信有人把依托咪酯粉末混入香精油或其他毒品，製成液體後打入煙彈，再於網上社交平台或非法場所放售。單位內兩名分別22及29歲男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。警員同日再於元朗區拘捕一男一女，相信二人為該包裝工場的幕後主腦。

該兩名分別22及29歲男子已被暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件已於上月4日在屯門裁判法院提堂，案件被押後至本月31日再審。另外，一名57歲被捕人被暫控一項「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」以及「管有違禁武器」罪，案件已於上月8日於屯門裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查。

此外，警員在網上社交平台進行放蛇，派員向售賣「太空油」煙彈的賣家購買，並拘捕3名男子（40至43歲），並檢獲165粒太空油煙彈，3名被捕男子已獲准保釋候查。調查人員指出，行動中有7名被捕人為21歲以下人士，當中5人是學生，他們分別被途人、老師、朋友或巡邏人員發現精神異常，從而揭發有吸食「太空油」習慣。執法部門呼籲家長多加留意，適時介入協助。