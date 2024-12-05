機艙竊案頻生 多涉東南亞抵港航線

【本報訊】機艙盜竊猖獗，就今年首10個月的宗數已超過疫情前水平。執法部門表示，大部分機艙盜竊案發生於由東南亞抵港的短程航線，被盜財物總值數百萬元。另外，執法部門亦表示，今年首10個月已開展多場講座，以提升航空公司前線員工的警覺性及防罪意識。

據執法部門披露的資料，今年1月至10月期間共有169宗飛往香港的飛機航班上發生之失竊案件，而2018年與2019年失竊案件則為103宗與147宗。執法部門稱，案件宗數於疫情期間跌至個位數字，隨着疫情緩和，本港於2023年年初全面恢復通關，航空交通穩步復甦，航班班次及抵港旅客大幅回升，2024年航機上的失竊案件亦錄得明顯增幅。

首10個月 被盜財物總值432萬 至於最多失竊案件發生的航線，執法部門表示，就今年截至10月的案件分析，約70%的失竊案出發地點為包括馬來西亞、泰國、印度及越南等地的東南亞抵港短程航線。約20%為由杜拜、土耳其及多哈這3個中東地區出發的航線，7%為由中日韓出發的航班，餘下的3%則由美加、澳洲及瑞士出發。被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約432萬元。

另外，為減少機艙盜竊案，執法部門亦就預防罪案等議題舉行合共38場講座，一共向38間航空公司共937位機場持份者，講解罪案趨勢及常見犯案手法，以提高航空公司前線員工的警覺性及防罪意識，及早預防罪案發生。一般來說，執法部門定期與社會各界舉辦的防罪講座中，也會包含提醒市民出遊時保管好個人財物的訊息。