持續進修基金 90%帳戶餘至少1.5萬

【本報訊】政府在2022年把持續進修基金上限增至2.5萬元。當局昨指直至今年10月基金有93.2萬個帳戶，當中只有5,700人、不足1%人用完持續進修基金；其餘近90%帳戶尚餘至少1.5萬元。有議員關注現時持續進修基金課程是否貼合市民所需，亦有議員關注持續進修基金和僱員再培訓局的課程是否重疊。

勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會上表示，現時規定資助的首一萬元可用作20%的課程費用；及後的金額用作40%的課程費用。他解釋，規定的目的是期望學員審慎選擇課程，亦是防止課程提供機構因基金提升上限而任意提升課程費用。

提出質詢的議員劉智鵬建議應設汰弱留強機制，除去不合時宜的課程。孫指現時課程為市場而設，會視乎需要調整。相隔10年、最近再報讀基金課程的議員容海恩關注現時課程是否合乎用戶日常生活或工作需要。另一議員林振昇關注當中部分課程在持續進修基金和僱員再培訓局均有提供，擔心造成資源重疊和浪費；議員鄧飛亦指市民可同時報讀兩邊的課程，關注課程後的再就業率和成本效益。孫認為當中沒有重疊，只是學員選擇更多。他認為兩種課程均是讓市民發展，又指現時本港正面臨人工智能及自動化引致的經濟轉型期。