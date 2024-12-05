申領車手獎造假 恐淪產業化

3年275人落網 病假補助日數上限研降 近日有多人涉嫌以虛假醫療證明文件或自編自導交通意外，騙取社會福利署俗稱「車手獎」的交通意外傷亡援助金。勞工及福利局局長孫玉菡指，過去3年截至今年8月曾5,600次確認相關交通意外證明文件，575個案有可疑而轉交執法部門，275人因涉嫌使用假醫療文件被捕。有議員形容相關情況像電騙有產業化趨勢，孫指會檢討相關援助，例如降低上限180日的病假或住院日數補償。

275人被捕的案件涉及121宗交通意外、1,400萬元補助。孫昨在立法會上表示，現時申請援助須有執法部門發出的交通意外證明書，以及醫療機構發出、證明受傷由交通意外導致的報告。他指如果相關醫療報告沒確定受傷原因為交通意外，當局會要求醫療機構重發，現時也會審視申請人是否同時申請不同援助，會同步保險公司，避免多重補貼。

99%稱Chok親 有醫生紙可獲批 航運交通界議員易志明指現時相關情況像電騙有產業化趨勢，稱99%情況是申請人聲稱「Chok親條頸、Chok親條腰」並取得醫生紙，指相關情況難以解決和核實，建議設中立機構核實並通報保險公司。

孫指假如申請人的確持有醫生發出的證明，按照現時規定是必須接受。但他指需要審視是否維持最多180日的病假或住院日數補償。他又指援助金大多來自車輛續牌之類的費用，應量入為出，期望明年開始檢討。

提出相關口頭質詢的保險界議員陳健波指現時每年有萬宗申請，關注能否使用人工智能處理；議員容海恩則認為可以使用大數據審視是否同一批人濫用援助。有議員認為現時審批太鬆，即使是肇事者亦能獲得補償，建議考慮申請人經濟狀況。

孫解釋，現時處理申請需要與申請者面談，純粹使用人工智能檢視不合適，但未來可考慮用人工智能作預判。他又指使用大數據或衍生私人問題，相信與執法部門緊密合作亦能作出分析。

短時間多次申請 將從嚴處理 對於有人疑似騙取援助金，他說：「咁短時間咁多次交通意外，你又唔好彩都中嘅話，我哋會睇得加倍小心。」他指援助計劃是第一時間幫助傷亡者而不是追究責任或過錯，未來如保險公司成功索償亦須向政府退回援助。