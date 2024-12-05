醫健：老有所醫：甚麼是尿道炎（三）

前兩期談到尿道炎的病徵及治療方法。要預防或改善病情，可從生活習慣、食療、護理等方面着手，令效果更為顯著。尤其曾患尿道炎的女性，更應注意個人衞生習慣，生活作息規律、避免熬夜，睡眠要充足，以增強免疫力。

在生活習慣上預防尿道炎，例如使用溫和的清潔用品清洗外陰，避免灌洗陰道；多喝水以增加排尿，有助沖洗尿道，減少細菌進入尿道；避免慣性忍尿，以免細菌在尿道孳生；保持內褲清潔，應選擇棉質內褲，保持乾爽；避免穿着過於緊身或不透氣的內褲或褲子；如廁後清潔時，由前向後拭抹，避免腸道細菌入尿道；女性在生理周期，應勤換衞生巾或棉條；性行為要注意衞生，應使用安全套，事後建議清潔並排清小便。

蔓越莓維C益生菌可改善 透過食療改善尿道炎，例如蔓越莓萃取物製成的保健食品，蔓越莓含有「A型初花青素（PACs）」，可以防止會引致尿道炎的大腸桿菌依附在尿道上。有大型的臨床回顧研究證實，攝取蔓越莓可以減少尿道炎的發生。研究指出每天至少需要攝取36毫克的蔓越莓A型初花青素，而蔓越莓是一種很酸的水果，所以大部分蔓越莓果汁都會添加大量的糖來平衡味道，但是大量的糖分攝取反而容易導致發炎，故透過喝蔓越莓果汁的方式來預防尿道炎不太合適。

維他命C具有抗氧化的能力，存在於大多數的蔬菜和水果中，可以增加自身對抗感染的能力。研究指出維他命C有效保護黏膜，壞菌不易生存，有效減少尿道中的細菌量，因此要預防尿道炎可以多攝取維他命C。

益生菌可以幫助我們維持菌叢的平衡和生態，又可以改善便秘、幫助消化，提升自身免疫力，這些都是能夠間接減少尿道炎的發生。也有臨床研究直接指出益生菌能夠預防尿道炎的感染。

此外，水能夠有效地帶走停留在尿道中的細菌，有研究指出，光是單純增加飲水量，沒有額外攝取其他的保健食品，就能夠減少一半的細菌量，所以一天最好攝取至少2,000毫升的水才能有效預防尿道炎。

婦產科專科醫生邱珮琪

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