中大非入侵診腸工具 料2027臨床應用

【本報訊】香港中文大學醫學院昨日公布，其研究團隊成功發明全球首個非入侵性炎症性腸病診斷工具，有望減輕大腸鏡診斷服務壓力。團隊透過分析數千個地區及族種的糞便樣本之腸道微生物群，發現炎症性腸病（IBD）患者的腸道中，出現較多會產生毒素的細菌基因，同時缺少多種抗炎功能的菌種。利用新診斷工具，團隊成功區分功能性消化道疾病及炎症性腸病等常見慢性腸病，其整體靈敏度及特異度分別高達88%及89%，預計2027年可在本港投入臨床應用。

望紓公院腸鏡服務壓力 由於大部分消化系統疾病的症狀類似，例如常見的腸易激綜合症及炎症性腸病（IBD），患者同樣會反覆出現腹瀉及肚痛，令人難以辨識。不過，炎症性腸病病情會隨時間加劇，形成消化道慢性發炎和潰爛，嚴重者甚至需要進行手術，切除部分腸道或開人工造口。

中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授、腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，大腸鏡檢查、電腦斷層掃描（CT Scan）或磁力共振掃描（MRI）是現時常用的炎症性腸病診斷方式。不過，公院檢查輪候時間長，或會延誤診治，而私院收費亦令人卻步，故新非入侵性診斷工具輔助診斷有其重要性。

中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟表示，炎症性腸病發病率在亞洲急劇上升，預計2025年中國患者將超過150萬人。

是次研究證實腸道微生物標誌物可成為下一代腸道症狀的診斷方法，未來會繼續進行研究，了解其對炎症性腸病的疾病監測、藥物反應預測等方面的作用。