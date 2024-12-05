東呼即應：熱水3蚊冰水5蚊 茶餐廳被批過分

【本報訊】天氣冷除了多穿衣服保暖，喝一杯熱飲亦能立刻溫暖全身，但到餐廳叫飲品前要看清楚餐牌。《東呼即應》發現網上圖片顯示，一間茶餐廳張貼告示指，一杯熱水收費3元、一杯冰水收費5元，引起爭議，網民認為餐廳亂收費趕客。另有圖片顯示一名女子光顧中環一間人氣蛋糕舖，一塊只有薄薄兩厘米厚的切餅竟收費98元，港女抱怨「買了個失望」。

據網上圖片顯示，該茶餐廳在店內張貼告示，提醒顧客熱水及冰水並非免費供應，且標明價格「熱水$3一杯、冰水$5一杯」。不少網友批評，連基本的飲用水都要收費會令顧客感到不快，「連一杯水都跟人計較，客人就會跟你計較，那你的生意怎麼會好？」不過，也有人撐餐廳沒有做錯，認為茶餐廳標明價錢，「明買明賣有何問題」。另有人提到，「如果食客想喝暖水，價格是否介乎熱水與冰水之間？」

2厘米「厚切」蛋糕收$98 買家抱怨 另外，一名女子近日光顧中環一間人氣蛋糕店，花費98元購買一塊開心果蛋糕切餅，但當店員把蛋糕裝盒時，女子直呼「嘩，咁薄嘅！」而店員則冷漠回應「統一一吋。」目測蛋糕似乎沒有一吋，大約只有兩厘米。事主對此感到失望，並在社交平台發文抱怨「味道未至於值98元一件，買了個失望。」

網上亦有其他顧客分享同款切餅的照片，不過看上去就比事主購買的要厚些，蛋糕是否物有所值，就見仁見智了。