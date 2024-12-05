東呼即應：羽絨處理不當易焚 東呼即應拆解原因

專家教清潔方法 乾洗免摩擦室溫水按壓 踏入冬季轉涼，又是羽絨褸出動的時候，但處理不當隨時惹禍，內地更曾發生機洗羽絨引致爆炸事件。有專家向《東呼即應》拆解羽絨服爆炸原因，指出若靠近火種或暖爐很易燃燒，甚至會燒傷皮膚。坊間熱賣的充電背心，經過水洗或會生銹，不要胡亂清洗。至於市民流行穿保暖內衣禦寒，有醫生提醒緊身保暖內衣令皮膚溫度較高，有機會堵塞毛孔引發毛囊炎及濕疹。

網上早年瘋傳一段用洗衣機洗羽絨服爆炸影片，片中的洗衣機門亦被炸掉。環境科學學人梁浩文指出，羽絨本身是有機物質很容易燃燒，而燃燒必須集合3個元素，包括溫度、燃料及氧氣。洗衣機洗羽絨爆炸是發生在脫水階段，當衣服愈來愈乾，水分愈來愈少，纖維便會互相摩擦，產生熱力。有熱力、有氧氣、再有溫度，條件剛巧配合到一個閃燃點，便會產生燃燒反應。

閃燃點極低 機洗恐爆炸 梁浩文又指，羽絨本身是有機化合物，閃燃點非常低，故容易燒着；若羽絨穿在人體上且貼近皮膚，會連皮膚一起燒傷，醫生亦只能把皮膚和羽絨一起清除。他建議市民穿羽絨，盡量不要貼近火種、暖爐或其他會製造熱力的地方。

梁指清洗羽絨可以乾洗和濕洗，但如果想保障羽絨服質素，建議市民乾洗。乾洗是透過蒸騰作用令羽絨上的污染物，透過氣體清掉，過程中不會涉及水分，不會嚴重破壞羽絨纖維。而乾洗不用放進洗衣機，少點摩擦，燃燒機率也大減。濕洗經過一輪攪拌、高溫和加壓，使其分子結構變形，令纖維失掉保暖作用。他亦建議不要用熱水，用普通的室溫水即可。如以手洗則不是把它搓圓按扁，而是用按壓方式把污染物清走，之後用天然方法把羽絨服晾乾。

坊間熱賣的充電背心，也不要胡亂清洗。因為若經過水洗，可能內裏金屬或物質已產生氧化還原作用，會令充電接觸點生銹或有化學反應，下次使用未必再能「充足電」而發揮到作用。

長穿保暖衣或致皮膚病 近幾年也非常流行穿保暖內衣，皮膚及性病科專科醫生陳俊彥提醒，保暖衣一般都比較貼身，令皮膚表面溫度較高，高溫對皮膚有直接刺激性，會引起皮膚表面痕癢。加上秋冬時分天氣比較乾燥，令本身有敏感性皮膚或濕疹的病人容易病發。另外，皮膚表面溫度提高後，很多時會出汗，出汗後被細菌和真菌感染的機會增高。如果出汗時穿保暖衣時間較長，有機會堵塞毛孔，令毛孔內油脂積聚，引起細菌性毛囊炎。

陳續指，如皮膚乾燥，最好先塗上適量潤膚膏，並頻密地多塗幾次，讓皮膚得到足夠滋潤才穿上保暖衣。同時要注意散熱，避免流汗，可大大減少因太侷促而造成的皮膚問題。