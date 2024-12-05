無感通關 服務10萬人以下口岸較適用

【本報訊】本港與內地交流頻繁，國家出入境管理局上月宣布，在深圳灣和珠海市拱北口岸試行「免出示證件」通道，供經常往來港澳地區人員使用。議員黎棟國昨提出書面質詢，指上述的便利通行安排，與現時香港國際機場的「登機易」服務等無感通關的安排類似，當局何時計劃在口岸提供類似的便利通行安排。當局回覆指，除機場外，中英街居住和工作人士都可經預先登記後使用「無感通道」，惟現階段認為「無感通關」技術上，較適合應用於服務少於10萬名預先獲核實資格特定人群的口岸 。

運輸及物流局回覆指，本港使用的出入境安排與內地目前試行的「免出示證件」通道所使用的科技並不相同。本港在2022年推出的「登機易」服務，就是入境處和香港機場管理局應用相關技術的例子。旅客只需要於辦理登機手續時展示容貌核實身份，便能夠將其個人資料存放於資料庫作比對，之後在機場的整個離港過程均毋須重複出示旅行證件及登機證，只需展示容貌便可核實身份。而合資格香港居民在機場出境時亦可選擇使用「登機易e-道」達致「無感通關」。由去年全年及今年首10個月，「登機易」服務使用的人次分別為約690萬及1,170萬，分別佔同期機場離境旅客人次的45%及70%。