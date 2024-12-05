廉署嘉許典禮 270人員獲獎

【本報訊】廉政公署昨日舉行嘉許典禮，270名廉政公署人員獲嘉獎，廉署多個部門人員都有獲得不同獎項。廉政專員胡英明指，適逢廉署成立50年，廉署在各個反貪工作範疇均創造了多項突破和紀錄。

在專業反貪方面，執行處3個組別及19位調查人員獲頒嘉許狀，以表揚在多宗貪污及相關罪行案件中表現卓越調查能力，令涉案人士最終繩之以法及被定罪，而相關人員在各個方面均提供高效支援，表現專業卓越。

胡英明：讚揚執法專業 在倡廉宣傳教育方面，社關處一個組別及3名人員獲頒社關處處長嘉許狀，以表揚他們在策劃及籌備慶祝廉署成立50周年的連串宣傳教育活動中的傑出表現。此外，多名廉署人員和組別亦分別獲頒執行處、防止貪污處、社關處以及國際合作及機構事務處的助理處長嘉許狀，以嘉許他們在不同反貪工作範疇的出色表現。逾130名不同職級的廉署人員也在嘉許典禮上分別獲頒獎章、證書或紀念牌，以表揚他們長期為廉署及政府服務。

胡英明表示，今年是廉署成立50周年，衷心感謝眾同事的努力和辛勤付出，讚揚廉署人員是一支專業的反貪隊伍，勇創一個又一個高峰。