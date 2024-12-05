同志公營屋平權案 終院被斥裁決失職

【本報訊】政府的公屋和居屋政策不承認海外結婚的同性伴侶是「夫婦」，拒絕其申請，有男同志提起訴訟並在高院得直，政府其後向終審法院提出上訴，終院5名法官上月尾一致裁定房委會政策不相稱及不合理。

議員：判詞有違憲法原意 議員何君堯昨日出席一個論壇，批評終審法院上述判決時忽略了香港已回歸的事實，斥裁決涉「失職」。

國際公益法律服務協會與香港維護家庭協會昨日舉辦「終審法院判決及同性婚姻事宜論壇」，有50多人出席，包括多名具法律及專業背景的人士。何君堯指，終審法院判決如「震撼炸彈」，認為裁決指此案只涉及居住平權是「魔鬼在細節中」。何君堯指出，國家《憲法》第49條列明，夫妻婚姻制度受到保障，該憲法適用於香港，對本港法例有凌駕性，反而，海外同性婚姻對香港並無凌駕性，認為終院的判詞部分有違《憲法》要保護家庭及兒童的原意。

出席同一活動的議員邵家輝亦對終審法院判決感失望，他認為，判決雖然驟看似並非討論同性婚姻，或要打破一夫一妻制，事實卻是「兜個圈」涉獵。他強調，同性戀是個人選擇，但若藉此弘揚並非社會認同的價值，他一定不同意。