黎智英庭上認不喜歡中國政府 冀美制華

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審，黎智英繼續自辯。對於袁弓夷曾在《蘋果日報》拍片，要求特朗普與香港合作，並聲稱有示威者被強姦及謀殺，黎昨稱不知道，並認為袁的說法太誇張，他不認同，直言不信任袁。黎智英庭上坦承不喜歡中國政府，並曾在訪談中說冀美方制裁中國。黎自言，不認為自己做的事犯法，如今卻已被扣押4年。

不認同袁弓夷在《蘋果》拍片論述 辯方播放2020年5月《蘋果》發布的片段，時事評論員袁弓夷說，要求特朗普與香港合作，又指有香港示威者被強姦及謀殺。袁弓夷着特朗普撤回在港的美國銀行家。黎智英的Twitter（現稱X）帳戶在5月29日轉發連結，並提到期待制裁措施出現。黎智英昨在庭上指，上述貼文是利世民所寫，他不記得看過這段片。黎認為袁弓夷說的話太誇張，他個人不認同。他感覺袁一直想拉關係，覺得不安，坦言不信任對方，不時無視袁傳來的訊息。

訪談揚言自己會抗爭到最後一刻 另外，2020年6月3日，黎智英在Twitter呼籲外國人及美國人訂閱《蘋果》英文版，好讓《蘋果》得到經濟支持及政治保護。黎智英稱，他所指的政治保護，意思是讀者發聲引起外國政要注意，從而令外國政要發聲。黎智英指，美國影響力大，故特別指出美國人。黎智英說，中國作為國家（country），他是喜歡的，他喜歡那裏的人和文化；但作為主權國家（state）或中國政府，他就不喜歡，因為其價值觀跟自己南轅北轍。

2020年6月10日，黎智英接受美國一研究所訪問。訪問中，黎智英指，國安法會破壞香港，美國應該制裁中國，並說自己會抗爭到最後一刻。黎昨指，制裁是為了延遲或阻止國安法實施。至於抗爭一詞，黎稱他指向的不是國安法，而是追求自由的態度。不過如果抗爭變成違法，他不會繼續，因為這已沒意思。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022