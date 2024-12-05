議員：新方案仍有減價空間 倡定期檢討

【本報訊】政府公布明年5月收回大欖隧道擬訂的收費方案，多位議員均認為新方案的收費雖有所下調，但仍有減價空間，冀設立觀察期以檢討收費水平。議員田北辰更指大欖隧道每年營運和維修費用是4.5億元，根據現行收費，一年收入有7億多元，又指政府有9條免費隧道，他質疑政府透過大欖隧道收費來賺錢，變相懲罰元朗幾十萬的駕駛者。

田北辰除提出有關質疑外，又指政府曾表示繁忙時段收45元，是因為汀九橋的行車量除容車量的數值為1.17，跟1.2的臨界點還有空間，如果早晚繁忙時間私家車收費下調至40元，有關數值只去到1.19，即是未有認真用盡1.2這個空間，因此他不支持擬議的繁忙時間收費。他指更加大問題是一般和非繁忙時間，汀九橋不會塞車，加上屯公免費。

促盡快落實興建11號幹線 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指政府採取不同時間不同收費的做法，晚上非繁忙時段私家車可降至18元，較低的費用料有助減輕市民的負擔，調整收費有助分流屯門的車輛，但由於元朗一帶的道路交通設計未必能容納太多車輛，建議政府在元朗一帶進行相關道路改善工程，以及盡快落實興建11號幹線。

議員劉國勳表示，明白政府可能擔心大幅調低收費，一時間會有大量車流引入大欖導致擠塞問題，故期望收回大欖隧道實施新收費後，定下半年或一年的觀察期看看車流量情況，如出現較鬆動的情況，應對收費水平進行檢討。

盼收費與大老山隧道看齊 另一名議員陸頌雄同意當局強調大欖隧道作為新界西一條暢通的主要幹道，需「力保不塞」的原則，但在繁忙時間方面，當局定下的減幅並不明顯的，希望繁忙時間的範圍可以再縮窄一些。他又質疑非繁忙時段同公眾假期，不涉效率優先或者防止擠塞的問題，有關收費應有再下調空間。他又指運輸業界都希望將來大欖隧道能跟大老山隧道的收費看齊，畢竟兩者長度相若，都是4公里左右，亦是連接新界同市區的主要幹道，功能定位相似。