欖隧新收費 私家車繁忙時段$45 的士全日劃一$28

貨車巴士$43 運輸業批變相加價 大欖隧道營運權明年5月屆滿，政府昨日公布《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》及相關新收費安排，建議私家車分時段收費，周一至周六繁忙時段收45元、一般時段30元，而非繁忙時段、星期日及公眾假期則收18元，較現時的58元減22%至69%不等。電單車收費則是同時段私家車的四成，較現時減36%至74%。商用車方面，的士全日劃一收費28元，減幅達52%。其他車輛，如貨車和巴士等則全日劃一收費43元，減幅約33%至80%不等（見表）。有業界人士認為的士減幅合理，預計使用大欖隧道的的士會增加二至三成，但運輸業人士則斥新安排「變相加價」，難吸引貨櫃車轉用。

明年5月收回隧道推易通行 政府昨指，接收大欖隧道後，將實施「易通行」不停車繳費服務。私家車及電單車收費上，會以類似過海隧道形式，實施過渡收費安排，以免駕駛者因較低收費的時段而突然加速或減速。當局已將《條例草案》交立法會，明日會刊憲，下周三（11日）在立法會首讀。

據政府文件顯示，當局去年曾統計，屯門公路平日繁忙時段的車流量已超越容量約14%，吐露港公路的車流量亦超出車量約1%，大欖隧道繁忙時間車流量僅為容量八成以上。政府發言人指，適當下調大欖隧道收費後，可把屯門公路及吐露港公路的部分車流量分至大欖隧道，改善兩條公路的壓力。

按政府建議的新收費安排，的士收費可減逾一半，香港的士小巴商總會會長周國強認為，對客人有吸引力，相信使用大欖隧道的的士會增加兩至三成，亦可能有小量私家車司機轉搭的士。他又指，現時過海隧道的士收25元，而大欖隧道較長，故減至28元相對合理。

無貨櫃拖頭車現時只收$35 不過，貨車業反應卻不佳。香港陸路客貨運輸業議會主席、落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，目前大欖隧道公司提供不同優惠，例如「吉」（無貨櫃）拖頭車只收35元，新收費採劃一收費，質疑「變相加價」、懲罰業界。

業界曾就此約見政府，建議貨車等商用車輛新收費定為約30元，惟未被接納。新收費下，大欖隧道貴，且路程不減、甚至更遠，蔣認為如非極繁忙、趕時間的情況，難以吸引貨車轉用大欖隧道。政府數據指，現時使用大欖隧道的車輛約三成二為貨車。

大欖隧道收費新舊對比