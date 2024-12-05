政府料航空業缺人 4年後欠2.3萬

【本報訊】為紓緩各界人手短缺問題，政府去年先後推出「運輸業輸入勞工計劃─航空業」和「補充勞工優化計劃」。當局表示，截至今年10月底，3,575名輸入勞工已到港工作，當中以地勤人員最多，有1,193人；機坪服務員及機艙工作員，分別有736人及492人。

政府預料在三跑道系統投入運作後，香港航空業於2028年的人力短缺將升至約1.8萬人至2.3萬人，機管局將展開新一輪機場人力資源調查。

迄輸入近3600外勞 運輸及物流局局長林世雄昨回覆議員質詢時表示，政府於去年7月推出「運輸業輸入勞工計劃─航空業」，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許與機管局有直接合約關係的航空業相關公司申請輸入10種前線非管理級勞工，配額上限為6,300個。而「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，旨在吸引具有認可資歷的海外及內地優秀和專業人才來港工作，企業必須先就職位空缺進行市場供應測試，證明本地招聘困難後，才可使用人才計劃聘用外來人才。

林世雄又指，香港國際機場於高峰期的單日客運量，已回復至疫情前約85%，預期於今年底高峰期可回復至疫情前的水平；而在三跑道系統投入運作後，機場所需的人手亦會逐步增加，本港航空業於2028年的人力短缺將上升至約1.8萬人至2.3萬人。機管局將展開新一輪機場人力資源調查，以更準確地評估短期的人手需求，政府會參考調查結果、計劃的執行情況等因素，考慮航空業輸入勞工計劃的未來路向。