議員斥盛事重量不重質 憂甩轆「啟德變死得」

市道疲弱，政府催谷盛事經濟。立法會昨通過有關探討全方位機制改革，強化盛事之都角色的議員議案。有議員建議政府不應只是堆砌盛事數目，指市民或誤以為政府「濫竽充數」，甚至是為搞而搞，浪費公帑；亦有議員直指部分盛事被質疑未夠班，若頻甩轆，啟德都變「死得」，更有議員指郵輪碼頭交通配套差，「搞到一鑊泡」。

議員陳紹雄批評「除咗少數公認成功的盛事之外，普羅市民對一般盛事嘅觀感係，政府為搞而搞、浪費公帑。」他舉例盛事年表把搶包山和太平清醮分拆為兩項盛事，但搶包山傳統上是太平清醮的活動，指做法容易被市民誤以為政府「濫竽充數」。他又指「市民未必能意會到，閱讀嘉年華都係屬於盛事喎」，指盛事應有層次之分，不應只是堆砌盛事數目。

閱讀嘉年華當盛事 本港今年共舉辦214項盛事，議員吳永嘉指外界可自行判斷對盛事之都來說是否算多。他指應反思場地難預約的問題，現時只有6個場地可容納2,000名觀眾，期望啟德體育園能給予答案。他又指現時部分盛事被質疑「未夠班」，指出扶持小型活動同時不能失焦，又認為體育園人流測試有必要，「如果頻頻甩轆，啟德都變『死得』。」

議員管浩鳴指自助餐或者放題式的盛事做法，令市民產生重量不重質、粗製濫造的印象。他舉例，盛事年表中部分「打卡位」被視為盛事，認為盛事應貴精不貴多，以免淪為形式主義。他又指盛事經濟需軟硬件配套支持，指出現時郵輪碼頭交通配套「搞到一鑊泡」、「一頭煙」，遊客落船後「排隊排到變化石」，的士又有濫收車資、揀客、兜路、拒載及禮貌欠佳等問題。

再提紅館疑似揀客 針對場地不足的問題，議員何敬康再次提及紅館疑似揀客問題，指今年第4季場地超過一半日子「無任何嘢係做緊」。他又指本港歌星到澳門表演「餵到佢哋肥到不得了」，反問為何本港不善用本港場地或下調收費增加吸引力。另一議員陳健波則指政府近年雖然在紅館舉行維修工程，「但係添置嘅設備既不合時宜、亦不合業界需要」，建議政府認真採納業界意見。

面對議員的批評，文化體育及旅遊局副局長劉震指政府會主動出擊吸引盛事，重質重量，又表示政府贊同不同行業和盛事聯乘，未來會以「滾動更新」方式讓業界及早參閱。在大型活動場地方面，他指現時已有特別訂租優惠機制，便利知名歌星的特別大型活動。他表示會留意啟德體育園營運，審視未來是否興建更多大型場地。